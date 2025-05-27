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PROBLEM TRAJE MJESECIMA

Dobrinja: Voda iz RS plavi područje u Federaciji, ne zna se ko je nadležan, građani ogorčeni

Mi imamo jezero, potok, patke, ne pretjerujem kada kažem, kazala je čitateljka

Dobrinja: Ko je nadležan za rješenje problema. Čitateljka

M. O.

27.5.2025

Stanovnicima dijela naselja Dobrinja 1 u sarajevskoj općini Novi Grad vodu isporučuje Komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" a.d. Istočno Sarajevo, iako se naselje nalazi u Federaciji BiH.

U ulici Trg Sabora Bosanskog već neko vrijeme teče pitka voda, stvarajući baru, navela je čitateljka "Avaza" koja živi u tom naselju.

- Ta voda teče, mi imamo jezero, potok, patke, ne pretjerujem kada kažem, prestrašno izgleda - poručila je građanka Dobrinje koja se javila našoj redakciji.

Čija je odgovornost

Dodaje da je kontaktirala preduzeća i inspekcije u RS i FBiH, ali je dobila odgovor da niko nije nadležan za rješavanje tog problema.

- Kontaktirala sam KJKP "Vodovod i kanalizacija". Oni su prokopali rov i ta voda se sada slijeva ka garažama "Rada". Kontaktirala sam potom Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove, te su mi oni rekli da nisu nadležni, zato što je to preduzeće iz RS. Iz Odjeljenja za inspekcijske poslove Grada Istočno Sarajevo kazali su mi da nisu nadležni, jer je to područje Federacije BiH - kazala je čitateljka.

Podijeljeno naselje

Podsjetimo, nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, sarajevsko naselje Dobrinja je dijelom postalo podijeljeno između dva bh. entiteta.

Dio trga koji pripada RS nosi ime Trg kralja Aleksandra, a dio koji pripada FBiH nosi ime Trg Sabora bosanskog. Ulica koja dijeli RS i FBiH široka je nepunih desetak koraka i ona je podijeljena na dva dijela. Granica je sredinom ulice.

Građanka Dobrinje tvrdi da za sada nema pacova, no postoji strah šta će se desiti kada se voda povuče.

# DOBRINJA
# KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA
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