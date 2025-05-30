Anketa / Pitali smo Sarajlije šta misle o zabrani pasa u Velikom parku: Pogledajte šta su rekli

Zabrana ulaska pasa u Veliki park, koju je donio načelnik Općine Centar Srđan Mandić, izazvala je burne reakcije među građanima Sarajeva, posebno među vlasnicima kućnih ljubimaca.

Ekipa našeg portala obišla je ulice Sarajeva i pitala građane šta misle o ovoj zabrani.

Mišljenja su podijeljena – dok jedni podržavaju načelnika i smatraju da park treba ostati prostor za djecu i odmor, drugi poručuju da su kućni ljubimci dio porodice i da ovakva odluka nije pravedna.

Pogledajte njihove odgovore u našoj video anketi.