Anketa / Pitali smo Sarajlije šta misle o zabrani pasa u Velikom parku: Pogledajte šta su rekli

Zabrana ulaska pasa u Veliki park, koju je donio načelnik Općine Centar Srđan Mandić, izazvala je burne reakcije među građanima Sarajeva, posebno među vlasnicima kućnih ljubimaca.
MIŠLJENJE GRAĐANA
Odluka da psi više ne mogu boraviti na zelenim površinama parka, prema riječima Srđana Mandića, donesena je zbog očuvanja prostora oko Spomenika
Sarajlije o zabrani pasa u Velikom parku. S. Buljugija / Avaz
Zabrana ulaska pasa u Veliki park, koju je donio načelnik Općine Centar Srđan Mandić, izazvala je burne reakcije među građanima Sarajeva, posebno među vlasnicima kućnih ljubimaca.
Ekipa našeg portala obišla je ulice Sarajeva i pitala građane šta misle o ovoj zabrani.
Mišljenja su podijeljena – dok jedni podržavaju načelnika i smatraju da park treba ostati prostor za djecu i odmor, drugi poručuju da su kućni ljubimci dio porodice i da ovakva odluka nije pravedna.
Pogledajte njihove odgovore u našoj video anketi.
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