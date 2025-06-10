Besplatno i anonimno testiranje na HIV dostupno tokom cijele godine

U Bosni i Hercegovini se sve manje ljudi testira na HIV, dok broj zaraženih među mladima raste. Udruženje "HOPE" upozorava da HIV nije stvar prošlosti i podsjeća da je redovno testiranje ključ prevencije i liječenja.

Iako javnost HIV najčešće povezuje sa kampanjama i međunarodnim datumima, ovaj virus i dalje je prisutan i sve češći među mladima koji nisu svjesni rizika ili izbjegavaju testiranje zbog straha od stigme.

Prema dostupnim podacima, u BiH trenutno s HIV-om živi oko 490 osoba, ali procjene ukazuju da je stvarni broj zaraženih znatno veći.

Besplatno testiranje

Udruženje za promociju zdravlja i prevenciju bolesti "HOPE" već godinama omogućava besplatno, anonimno i povjerljivo testiranje na HIV, hepatitise B i C, te sifilis – i to ne samo tokom kampanjskih sedmica, već tokom cijele godine.

- Nažalost, mnoge laboratorije u BiH nude testiranje kao tehničku uslugu, bez razgovora, bez podrške, bez informacija. To nije dovoljno. Svaka osoba koja se testira zaslužuje znati šta rezultat znači, kako se zaštititi u budućnosti i kako dobiti pomoć ako rezultat bude pozitivan - poručuje dr. Vesna Hadžiosmanović, predsjednica udruženja "HOPE".

Uključeno savjetovanje

U "HOPE-u" testiranje uključuje i obavezno savjetovanje prije i poslije testiranja, što dodatno osigurava informiranost i podršku za sve koji se odluče na ovaj korak.

Iz udruženja upozoravaju da je sve veći broj ljudi u BiH koji saznaju za svoj HIV status tek u kasnoj fazi bolesti. Zbog toga apeliraju na sve seksualno aktivne osobe, posebno one koje nisu koristile zaštitu ili su imale više partnera, da se testiraju – bez straha i stigme.

- Testiranje ne znači da ste osoba sa rizičnim ponašanjem. Testiranje znači da brinete o sebi i drugima - poručuju iz "HOPE-a".

Za više informacija ili zakazivanje testiranja, građani se mogu obratiti putem emaila: [email protected] ili na broj telefona: +387 62 224 520

Više informacija dostupno je i na zvaničnoj web stranici udruženja: www.hope.ba