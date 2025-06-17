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STAV

Zastupnik Zuhrić: Skenderiju treba srušiti i izgraditi novi kompleks

Skenderija nije svetinja – to je trulež sjećanja koja nas koči

Albin Zuhrić. Avaz

D. H.

17.6.2025

Zastupnik Demokratske fronte u Skupštini KS, Albin Zuhrić, javno je iznio svoj stav o budućnosti Skenderije, poručivši da se ne zalaže za renoviranje, već za potpuno rušenje i izgradnju novog kompleksa na toj lokaciji.

"Ne plaća me niko"

“To je moj stav sada, i biće i za dvije godine. Ko smatra da tu ruševinu treba čuvati, slobodan je da glasa za nekog drugog”, poručio je Zuhrić.

Dodaje da iza njega ne stoje nikakvi investitori niti tajni planovi, već želja da se na najvrjednijoj gradskoj lokaciji konačno napravi nešto korisno.

“Skenderija više nije mjesto događaja ni okupljanja mladih. To je polu-napušteni kompleks s tamnim podrumima, vlažnim prostorijama i opasnim krovovima. Samo se ubiru kirije da se jedva isplate plate radnicima”, naglasio je.

Zuhrić je najavio da će DF u Sarajevu imati za prioritet izgradnju potpuno novog kompleksa, sa trgom, velikom multifunkcionalnom dvoranom i parking garažom, gdje bi se mogle igrati utakmice KK Bosne i reprezentacije, te održavati koncerti i veliki događaji.


"Neću šutiti"

“Da su u Jugoslaviji obnavljali barake, a ne gradili ono što je bilo potrebno u tom trenutku, danas ne bismo imali ništa. Skenderija nije svetinja – to je trulež sjećanja koja nas koči. Naravno da ćemo sačuvati simboliku i uspomene, ali grad treba prostor koji živi, a ne mjesto koje propada.”

Zuhrić je također poručio da ne mari za buduće kritike da se „pogoduje investitorima“.

“Kod mene nećete naći ni marku od tih investitora, niti ću njihov interes ikada staviti ispred javnog. Ali neću ni šutiti dok nostalgija i nerad uništavaju grad. Zbog takvih politika KK Bosna neće igrati ABA ligu – jer nema gdje.”

Na kraju, jasno je poručio:

“Ko god nam bude politički partner 2026. godine, neka zna – naš politički zahtjev neće biti zapošljavanje novih uhljeba, već rušenje Skenderije i gradnja onoga što ovom gradu stvarno treba.”

# DEMOKRATSKA FRONTA
# SKENDERIJA
# SARAJEVO
# SDP
# ALBIN ZUHRIĆ
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