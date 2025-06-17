Zastupnik Zuhrić: Skenderiju treba srušiti i izgraditi novi kompleks

Zastupnik Demokratske fronte u Skupštini KS, Albin Zuhrić, javno je iznio svoj stav o budućnosti Skenderije, poručivši da se ne zalaže za renoviranje, već za potpuno rušenje i izgradnju novog kompleksa na toj lokaciji.

"Ne plaća me niko"

“To je moj stav sada, i biće i za dvije godine. Ko smatra da tu ruševinu treba čuvati, slobodan je da glasa za nekog drugog”, poručio je Zuhrić.

Dodaje da iza njega ne stoje nikakvi investitori niti tajni planovi, već želja da se na najvrjednijoj gradskoj lokaciji konačno napravi nešto korisno.

“Skenderija više nije mjesto događaja ni okupljanja mladih. To je polu-napušteni kompleks s tamnim podrumima, vlažnim prostorijama i opasnim krovovima. Samo se ubiru kirije da se jedva isplate plate radnicima”, naglasio je.

Zuhrić je najavio da će DF u Sarajevu imati za prioritet izgradnju potpuno novog kompleksa, sa trgom, velikom multifunkcionalnom dvoranom i parking garažom, gdje bi se mogle igrati utakmice KK Bosne i reprezentacije, te održavati koncerti i veliki događaji.



