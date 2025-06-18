Tatarević: Dodijeljeno je 59 specijalizacija u Domu zdravlja Kantona Sarajevo

Kakva je situacija sa kadrovima, opremom i koji su to procesi koji su pokrenuti od kako je postao direktor JU DZ KS za Špicu je govorio Elvedin Tatarević.

- Nakon mog imenovanja, pokrenut je proces dodjele specijalizacija. Zatekao sam jednu bizarnu stvar, gdje jedna pedijatrija koju je Zavod zdravstvenog osiguranja i Ministarstvo zdravstva odobrilo iz 2018. godine, ta specijalizacija nije bila raspisana. Pokrenuo sam proces dodjele specijalizacije gdje je dodijeljeno 59 specijalizacija. Završen je konkurs. U toku su završni procesi, papirološki da se to završi. Svi su konkursi u završnoj fazi jer je to proces koji traje dva ili tri mjeseca. U toku je proces prijema 20 stomatoloških sestara jer smo imali primjedbi od naših građana i od strane Kantonalne inspekcije da jedna sestra radi sa dva doktora ili da dva doktora rade na jednoj stolici, što je zaista nedopustivo. Završen je i prijem 44 doktora medicine, završen je prijem vozača sanitetskih vozila i radnika na obezbjeđenju - rekao je Tatarević za TVSA.

Nedostatak medicinskih radnika je dugogodišnji problem ne samo u KS, ističe Tatarević.

- Taj problem nije izražen samo u KS, niti u BiH, taj problem imamo i u susjednim zemljama Hrvatske i Srbije, kao i drugih evropskih zemalja. Jednog specijalistu ne možemo dobiti preko noći. Da bi neko bio specijalista mora završiti fakultet, odraditi pripravnički staž i onda specijalizacija od pet godina. Ne možemo mi sada specijalistu pedijatrije koji su nam u velikom deficitu preko noći dobiti. Planiran je nastavak dodjele specijalizacija. Za ovu godinu još imamo odobrene 22 specijalizacije. To smo planirali raspisati u septembru i oktobru - kaže Tatarević.

Dotakli smo se i o situaciji vezano za pojavu leptospiroze u KS.

- Kada je u pitanju leptospiroza, veći dio tereta obavlja Zavod za javno zdravstvo. Kada je u pitanju JZ DZ KS, kao i svaka druga pandemija mi smo spremni da izađemo u susret i pomognemo našim sugrađanima. Svaki pacijent koji se javi sa nekim od simptoma leptospiroze bude pregledan i poslat na dalju obradu na Klinički centar na infektivnu kliniku - istakao je Tatarević.