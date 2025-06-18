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DOBRINJA

Obilježena 30. godišnjica od masakra u OŠ "Skender Kulenović", uz poruke osude svakog zločina protiv čovječnosti

To je naša moralna obaveza prema svim žrtvama agresije na BiH, a posebno prema svakom djetetu koje je ubijeno, navela je Jakubović

Položeno cvijeće - Avaz
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Dnevni avaz
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A. O.

18.6.2025

Delegacija Kantona Sarajevo položila je danas cvijeće na spomen-obilježje žrtvama masakra u atriju Osnovne škole "Skender Kulenović", na Dobrinji, u znak sjećanja na sedam sugrađana koje su na današnji dan, prije 30 godina, ubili pripadnici takozvane "Vojske RS". 

Od eksplozije granate ispaljene s agresorskih položaja iz Nedžarića i posljedica ranjavanja na ovom mjestu, preminuli su Kenan Čizmić, Rešad Imamović, Izet Kadić, Sulejman Mehmedović, Bahrija Sijerčić, te Nura i Safet Lončar, dok su čekali u redu za vodu. Tada je teže i lakše ranjeno još 12 naših sugrađana.

Na mjestu njihovog stradanja okupile su se porodice i sugrađani, delegacije Kantona, Grada, Općine Novi Grad, Unije civilnih žrtava rata KS, Savjeta Mjesne zajednice Dobrinja “D”, kao i učenici OŠ "Skender Kulenović", Šeste osnovne škole ilidža, te Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije sa svojim nastavnicima, kako bi odali počast ubijenima.

U ime Kantona, prisutnima se obratila pomoćnica ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Edina Jakubović. Naglasila je kako je ovo okupljanje njegovanje sjećanja i čin poštovanja prema ubijenim sugrađanima tokom agresije na BiH, na hiljadodnevnu opsadu Sarajeva, hrabrost, izdržljivost i otpornost njenih građana, ali i na sve strahote koje su proživljavali, a koje ne smijemo zaboraviti.

Sa obilježavanja - Avaz
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Kazala je "da se moramo se ujediniti u osudi svakog zločina protiv djece i protiv čovječnosti, te se založiti za pravdu koja mora biti zadovoljena".

- Dok se prisjećamo strašnih zločina prošlosti, moramo snažno zagovarati vrijednosti koje su temelj pravednog društva. Budućnost naše BiH mora biti izgrađena na osnovama mira i međusobnog poštovanja. To je naša moralna obaveza prema svim žrtvama agresije na BiH, a posebno prema svakom djetetu koje je ubijeno. Neka naše zajedničko sjećanje bude svjetionik nade i inspiracija za bolju budućnost, gdje će svako dijete moći odrastati sigurno, u miru i ljubavi - navela je Jakubović.

Na spomen-obilježju žrtvama masakra u školskom atriju napisana su i imena Denisa Bosankića i Misada Hodžića, učenika ove škole koji su poginuli na Dobrinji tokom agresije na našu zemlju.

# DOBRINJA
# GODIŠNJICA
# KANTON SARAJEVO
# SARAJEVO
# OSNOVNA ŠKOLA SKENDER KULENOVIĆ
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