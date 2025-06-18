Obilježena 30. godišnjica od masakra u OŠ "Skender Kulenović", uz poruke osude svakog zločina protiv čovječnosti

Delegacija Kantona Sarajevo položila je danas cvijeće na spomen-obilježje žrtvama masakra u atriju Osnovne škole "Skender Kulenović", na Dobrinji, u znak sjećanja na sedam sugrađana koje su na današnji dan, prije 30 godina, ubili pripadnici takozvane "Vojske RS".

Od eksplozije granate ispaljene s agresorskih položaja iz Nedžarića i posljedica ranjavanja na ovom mjestu, preminuli su Kenan Čizmić, Rešad Imamović, Izet Kadić, Sulejman Mehmedović, Bahrija Sijerčić, te Nura i Safet Lončar, dok su čekali u redu za vodu. Tada je teže i lakše ranjeno još 12 naših sugrađana.

Na mjestu njihovog stradanja okupile su se porodice i sugrađani, delegacije Kantona, Grada, Općine Novi Grad, Unije civilnih žrtava rata KS, Savjeta Mjesne zajednice Dobrinja “D”, kao i učenici OŠ "Skender Kulenović", Šeste osnovne škole ilidža, te Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije sa svojim nastavnicima, kako bi odali počast ubijenima.

U ime Kantona, prisutnima se obratila pomoćnica ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Edina Jakubović. Naglasila je kako je ovo okupljanje njegovanje sjećanja i čin poštovanja prema ubijenim sugrađanima tokom agresije na BiH, na hiljadodnevnu opsadu Sarajeva, hrabrost, izdržljivost i otpornost njenih građana, ali i na sve strahote koje su proživljavali, a koje ne smijemo zaboraviti.