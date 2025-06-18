Zastupnik SDP-a podržao izgradnju nove Skenderije: "Ma baš zaje*anu koncertnu salu napraviti..."

Zastupnik SDP-a u Skupštini Kantona Sarajevo, Samir Avdić, pridružio se sve glasnijim zahtjevima za rušenje Skenderije, uz poruku da objekat koji je decenijama simbol kulturnog i sportskog života glavnog grada više ne može zadovoljiti savremene potrebe. - U rijetkim, ali u vrlo rijetkim situacijama dijelim mišljenje sa kolegom Zuhrićem, ali ovaj put da. Ne nikakva druga namjena ali moderniji objekat za potrebe kulture, sporta, pa zašto ne i kantonalne televizije, historijskog arhiva i sl., zašto da ne - poručio je Avdić.

Podrška Albinu Zuhrića . X Podrška Albinu Zuhrića . X

U duhovitoj razmjeni komentara na društvenoj mreži X (bivši Twitter), Avdić je ironično primijetio da “Privredni grad danas ima smisla samo kao naziv za neki pank bend”, aludirajući na zastarjelost i besmisao sadašnjeg izgleda kompleksa Skenderija. Međutim, iza šale se krila ozbiljna poruka – Avdić se založio za izgradnju savremenog objekta koji bi služio potrebama kulture, sporta, javnog servisa, pa čak i kantonalne televizije, historijskog arhiva, arhiva sudova i tužilaštava. „Ma baš zajebanu koncertnu salu napraviti, još zajebaniju sportsku dvoranu, prostore za javni servis, depoe za Historijski arhiv, depoe za arhiv sudova, tužilaštava...“, naveo je Avdić u odgovoru korisniku koji je predložio da se lokacija pretvori u parking.

Samir Avdić iznosi svoju viziju za Skenderiju . X Samir Avdić iznosi svoju viziju za Skenderiju . X