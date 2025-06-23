Izvor zaraze i okupljalište narkomana: Srušena šupa koja je stajala na putu Prve transverzale

Jutros su bageri stigli pred Avazov toranj u Sarajevu kako bi srušili objekt koji je godinama stajao kao simbol gradskog haosa – staru kuću smještenu tačno na trasi Prve transverzale. Iako se radilo o trošnoj, napuštenoj građevini u kojoj je ranije živjela romska porodica, ovaj objekat je godinama bio mnogo više od obične ruševine: bio je izgovor.

Navodno neriješeni imovinsko-pravni odnosi oko te kuće korišteni su kao jedan od razloga za višegodišnje odgađanje izgradnje Prve transverzale, jednog od ključnih saobraćajnih projekata u glavnom gradu. I dok se godinama raspravljalo ko je stvarni vlasnik i kakva su prava porodice koja je nekad tu stanovala, Sarajevo je ostajalo blokirano – u bukvalnom i infrastrukturnom smislu.

U međuvremenu, kuća je postala leglo problema. Napuštena, pretvorena je u neformalno okupljalište narkomana, zatrpana smećem, puna šprica, starih madraca i životinjskog otpada. Zdravstveni inspektori su više puta upozoravali da iz objekta prijeti zaraza, ali su reakcije nadležnih bile spore i opterećene birokratijom.

Danas, uz pomoć građevinske mašine i pod nadzorom komunalnih službi, počelo je rušenje tog simbola institucionalne nemoći. Kako smo se uvjerili na licu mjesta komšije su s velikim olakšanjem dočekali rušenje ovog objekta iz koje je gotovo svake noći dopirala buka i koji je postao okupljalište narkomana i izvor potencijalne zaraze.