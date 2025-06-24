Najbolji mladi ekonomisti BiH odmjeravaju znanje u Centralnoj banci

U prostorijama Centralne banke Bosne i Hercegovine sutra će se održati državno finale pete po redu Ekonomske olimpijade, najvećeg takmičenja iz oblasti ekonomije i finansijske pismenosti za srednjoškolce u Bosni i Hercegovini.

Ovo takmičenje organizuju Liberalni forum i Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, uz podršku Centralne banke BiH i brojnih domaćih i međunarodnih partnera.

Pored samog takmičenja, u okviru događaja bit će održana i panel-diskusija na temu “Značaj integracije finansijske edukacije u formalni obrazovni sistem”. Učesnici panela su: Afan Kalamujić, ministar finansija Kantona Sarajevo, prof. dr. Meliha Bašić, dekanesa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Enes Kurtović iz Centralne banke BiH, Jasmina Hadžić iz Agencije za osiguranje depozita BiH, dok će diskusiju moderirati Adnan Bahtić iz Centralne banke.

Medijima će se u toku dana obratiti predstavnici Centralne banke BiH, prof. dr. Meliha Bašić te Danijal Hadžović, predsjednik Liberalnog foruma, koji je ujedno i nosilac aktivnosti Ekonomske olimpijade u BiH.

Na završnoj svečanosti bit će dodijeljene nagrade za tri najbolje plasirane škole i profesore, kao i za pet najboljih učenika, među kojima će biti odabrani i predstavnici Bosne i Hercegovine na međunarodnom finalu koje će se održati u Grčkoj, u drevnoj Olimpiji – rodnom mjestu prvih olimpijskih igara.