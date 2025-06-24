Na Dobrinji otvoreni rekonstruisani tereni za odbojku i košarku, odigrane revijalne utakmice

Na radost mnogobrojnih stanovnika Dobrinje, sinoć su u ulici Omladinskih radnih brigada otvoreni rekonstruisani sportski tereni za basket i odbojku, koji su sada u potpunosti obnovljeni i spremni za svakodnevno korištenje djece, mladih i sportskih kolektiva iz ovog naselja.

Otvaranju su prisustvovali brojni mještani, djeca, roditelji, predstavnici Savjeta mjesne zajednice “Dobrinja D”, treneri, sportski klubovi, te načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić.

Odigrane revijalne utakmice

Tim povodom odigrane su revijalne utakmice, basket 3×3 u kategorijama djece i veterana, a publika je imala priliku gledati i utakmicu Odbojkaškog kluba „Novi Grad“. U prijateljskim susretima zaigrali su i treneri, roditelji, te brojni prisutni posjetioci, što je dodatno doprinijelo lijepoj i sportskoj atmosferi.

Ovom prilikom načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić istakao je značaj ovog projekta za lokalnu zajednicu, naglasivši da je omladina sad dobila potpuno rekonstruisane sportske terene u kojima će moći uživati.

- Večeras smo ozvaničili završetak radova na rekonstrukciji dva sportska terena. Ovdje smo imali odbojku na pijesku, koja je već godinama bila neupotrebljiva, i jednu betonsku, univerzalnu plohu koja je bila dosta dotrajala. Ta dva terena su zamijenjena novim, na kojima je napravljen prostor za odbojku i basket, ali sada s gumiranom sportskom podlogom i novim mobilijarom. Urađene su i nove staze, a planirano je i postavljanje rasvjete. Mislim da je ovo urađeno u pravo vrijeme, krajem mjeseca juna kako bi naša omladina s Dobrinje mogla ovo ljeto iskoristiti na najbolji način. Na Dobrinji imamo naše odbojkašice iz OK “Novi Grad”, koji je među najboljim klubovima u državi i u više omladinskih selekcija su prvaci. Večeras su upravo one odigrale revijalnu utakmicu povodom otvaranja - kazao je načelnik Efendić.

Odbojkašica oduševljena

Merjem Kabašaj, mlada odbojkašica iz OK “Novi Grad”, nije krila svoje oduševljenje zbog otvaranja novog terena, ističući koliko će on značiti djeci i mladima koji vole ovaj sport.

- Bavim se odbojkom devet godina i mislim da je ovaj teren zaista divan. Mnogo djece trenira odbojku i vole da se igraju, a i samo mjesto je idealno za napraviti ovakav teren. Ovo je zaista jedan od najljepših projekata koji su urađeni i sigurno će donijeti radost mnogima - rekla je Merjem.

Rekonstrukcija igrališta obuhvatila je izgradnju novih armirano-betonskih podloga, postavljanje sportske podloge od tartana, ugradnju novih koševa i mreža za odbojku, izgradnju pristupnih staza, postavljanje klupa za odmor, hortikulturno uređenje, čime je prostor u potpunosti funkcionalno i estetski uređen.