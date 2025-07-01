Završena proljetna faza sistematske deratizacije u Kantonu Sarajevo

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Enis Hasanović održao je radni sastanak s predstavnicima Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, te predstavnicima Konzorcija izvođača koji su proveli obaveznu sistematsku preventivnu deratizaciju.

Na sastanku je konstatovano da je proljetna faza deratizacije uspješno realizovana, u skladu s važećim protivepidemijskim mjerama. Aktivnosti se, u skladu s Programom, nastavljaju kroz interventnu deratizaciju uz stalni nadzor i stručnu kontrolu Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Dogovoreno je da će se u narednom periodu organizirati dodatni koordinacijski sastanci s KJKP „Vodovod i kanalizacija“ i Koordinacionim odborom za praćenje deratizacije Kantona Sarajevo, s ciljem unapređenja međusektorske saradnje i efikasnijeg odgovora na potencijalne izazove na terenu. Na osnovu analize dosadašnjih aktivnosti, pristupit će se planiranju narednih koraka i daljoj evaluaciji uspješnosti provedene deratizacije.

Deratizacija ostaje kontinuiran proces koji će se provoditi tokom cijele godine, s fokusom na očuvanje javnog zdravlja i sprečavanje pojave i širenja zaraznih bolesti.

Također, u toku je izrada nacrta novog programa deratizacije, te je važno napomenuti da je u posljednjem periodu zabilježen pad broja oboljelih od leptospiroze, da je epidemiološka situacija pod kontrolom i da sve nadležne institucije kontinuirano prate stanje na terenu i poduzimaju neophodne mjere.

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