Zastupnica Vujović: Danas su se malo "zaigrali" pa zapalili ulicu, neka Uk i ovo ubroji u "umivanje grada"

Zastupnica u Skupštini KS osvrnula se na ponovno asfaltiranje i raskopavanja raskrsnice glavne saobraćajnice u Sarajevu. Podsjetila je da se kompletna procedura – rušenje, “svečano otvaranje” pod ministarskim osmjesima, pa ponovo rušenje – dogodila barem pet puta u posljednjih godinu dana.

- Barem 5-ti put u posljednjih godinu dana buši se asfalt na raskrsnici glavne saobraćajnice. Isto toliko puta su se ministri naslikavali kako otvaraju cestu nakon radova. Danas opet buše, ovaj put su se malo “zaigrali” pa zapalili ulicu, dok im plinska boca, sa otvorenim plamenom, stoji na direktnom suncu ispod stabla. Srećom, brzom reakcijom vatrogasaca nije se desila veća havarija - napisala je Vujović.

U svom postu Vujović predlaže premijeru KS Nihadu Uk, koristeći prilično ironičan ton, da ovu vatrogasnu intervenciju uključi u svoje kampanjske planove “umivanja grada”.

- Predlažem premijeru da intervenciju vatrogasaca ubroji u obećano umivanje grada.

Jesu li koristili vodu!? Jesu.

Jesu li umivali cestu!? Jesu.

Realno je umivanje - poručila Vujović







