Naša stranka osudila optužbe ministra Sevlida Hurtića na račun Duške Jurišić: Nastavlja s mizoginijom

Povodom optužbi koje je Sevlid Hurtić, državni ministar za ljudska prava i izbjeglice, iznio na račun svoje zamjenice Duške Jurišić, oglasili su se iz Naše stranke saopćenjem.

"Naša stranka osuđuje kontinuirani neprofesionalni, neljudski i mizogini odnos ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlida Hurtića prema zamjenici ministra Duški Jurišić. Lažne optužbe, neistine i diskvalificirajući stavovi ministra nisu samo pitanje ličnog odnosa prema gospođi Jurišić, već i zakonitosti rada Sevlida Hurtića. Njegov odnos prema zakonom utvrđenim obavezama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, te raspodjela dužnosti u skladu sa zakonskim propisima nije personalno, već je pitanje zakonitosti rada, integriteta i ugleda Ministarstva.

Niz ozbiljnih propusta

Naša stranka je dokumentovala niz ozbiljnih propusta u radu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, kojim rukovodi Sevlid Hurtić.

Ministar Hurtić u protekle dvije godine od kada su na snagu stupile izmjene Krivičnog zakonika Republike Srpske, nije ništa poduzeo protiv kriminalizacije klevete, te ugrožavanja slobode izražavanja i zaštite slobode medija i novinara. Vrlo često je u javnosti, te u medijskim istupima, isticao da se s Miloradom Dodikom može sve dogovoriti. Nedopustiva je njegova šutnja tokom dvogodišnjih nastojanja Vlade RS da ograniči i kontroliše rad civilnog društva donošenjem Zakona o registru nevladinih organizacija. I po pitanju zaštite slobode izražavanja i eliminisanja pritisaka na nevladine organizacije uočljiva je kontinuirana aktivnost njegove zamjenice, ali ne i samog ministra.

Nedopustivo je da se ministar, odnosno Ministarstvo, jer otkad je na čelu ove institucije, Ministarstvo je Sevlid Hurtić, nikada nije oglasio povodom neusvajanja Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i nasilja nad ženama u Narodnoj skupštini RS, pogotovo nakon povlačenja Nacrta ovog Zakona iz procedure zbog optužbi za navodno uvođenje rodne ideologije. Na ovaj način propustila se jedinstvena šansa da se u zakon uvrsti rodno zasnovano nasilje, odnosno ubistvo žene samo zato što je žena i u RS. Naša stranka, uključujući i zamjenicu ministra Dušku Jurišić, bila je zagovornica uvrštavanja krivičnog djela femicida u oba entiteta. U Federaciji smo uspjeli, ali za to nismo dobili nikakvu podršku ministra Hurtića. Naprotiv, informisani smo da su stavovi Ministarstva i nadležnog sektora za ravnopravnost spolova bili na liniji da nema potrebe za dodatnim mjerama, mada je uvođenje femicida u zakone i strožije kažnjavanje bio jedan od zaključaka sastanka Koordinatora UN-a u BiH, predstavnica sigurnih kuća i predstavnika Ministarstva nakon surovog ubistva Nizame Hećimović u avgustu 2023.

Sedam zahtjeva

Potpuno je neprihvatljivo sprečavanje učešća zamjenice ministra na događajima u organizaciji Ministarstva.

Od sedam zahtjeva zamjenice ministra za službena putovanja u ovoj godini, ministar nije odobrio nijedan. Od 20 zahtjeva za službena putovanja u 2024, 17 nije odobreno.

Sevlid Hurtić spriječio je ili zabranio učešće Duške Jurišić na komemoraciji u Višegradu za žive lomače, put na obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu u Foči, put u Srebrenicu povodom otvaranja objekta za smještaj ekshumiranog biološkog materijala, ličnih predmeta i odjeće neidentifikovanih žrtava genocida, put u Srebrenicu zbog učešća na panel diskusiji Ravnopravnost spolova i memorijalizacija, nije joj odobren ni put u Mostar povodom 20. godišnjice obnove Starog mosta, kao ni posjeta logoru Omarska povodom godišnjice zatvaranja logora, niti udruženju u Kozarcu na konferenciju o suočavanju s prošlošću. Zatim, nije odobren odlazak u Banja Luku povodom zasjedanja Skupštine RS o kriminalizaciji klevete. Nisu odobrene posjete napadnutim povratnicima u Derventi, Mostaru, Višegradu, Stocu.

Dezinformisanje javnosti

Ministar Sevlid Hurtić uporno dezinformiše javnost o razlozima i troškovima putovanja zamjenice ministra, uključujući i diplomatski skandal s neodobravanjem puta u Njemačku, za koji Ministarstvo nije imalo nikakve finansijske obaveze, ni isplatu dnevnica, niti je to zamjenica ministra tražila. Ovaj incident, čiji je kreator ministar Hurtić, samo jedan je u nizu u kojima ministar i njegovi najbliži saradnici od međunarodnih zvaničnika i šefova stranih misija postavljaju ultimativne zahtjeve za isključivanje učešća zamjenice ministra Jurišić u svim aktivnostima.

S druge strane, bez ikakvog jasnog obrazloženja zbog čega bi to bilo u interesu države, ministar Hurtić u Ženevu vodi 12 osoba, osam uposlenika Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, zatim tri osobe zadužene za osiguranje, te vozača, a pritom je posjetio i francusku planinsku turističku atrakciju Chamonix.

Dok se dužnosti Ministarstva opstruišu i zanemaruju, Hurtićev privatni biznis ne stagnira. On je predmet Komisije za odlučivanje o sukobu interesa.

Nesporno je da ministar Sevlid Hurtić grubo krši zakone o Vijeću ministara, ministarskim i drugim imenovanjima, upravi BiH, te da njegovo ponašanje ima elemente zloupotrebe položaja i nesavjesnog rada, na rasvjetljavanju čega ćemo insistirati.“

Pozicija ministara tako i zamjenika ministara u Vijeću ministara BiH ustavna je kategorija, a nadležnosti su jasno određene zakonom.