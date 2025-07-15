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KADROVI SDP-A

Nakon brojnih kritika sociolog Mudželet odustao, Džihanić izabran za v.d. direktora Toplana Sarajevo do okončanja konkursa

U njegovoj biografiji se navodi da je završio Fakultet političkih nauka u Sarajevu

Haris Džihanić. Facebook

D. H.

15.7.2025

Haris Džihanić (SDP) imenovan je za novog  v.d. direktora KJKP "Toplane". On je u prethodnom periodu bio izabran za izvršnog direktora "Pokopa", što je napustio i došao na poziciju u Toplane. 

Bio je i predsjednik Upravnog odbora Centra za socijalni rad KS.

U njegovoj biografiji se navodi da je završio Fakultet političkih nauka u Sarajevu.

Džihanić, koji je potpredsjednik SDP-a Novi Grad Sarajevo, je 2022. godine bio kandidat Skupštinu Kantona Sarajevo, ali nije ostvario dovoljan broj glasova.

Predstavljajući se glasačima kazao je:

"Politika nije biznis, ona je služba narodu. Niko nema pravo da nam uzme budućnost. Perspektiva je u socijaldemokratiji. Radimo u okviru institucija, bez diskriminacija po bilo kom osnovu, na temelju vladavine prava."

# TOPLANE
# SDP
# HARIS DŽIHANIĆ
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