Nakon brojnih kritika sociolog Mudželet odustao, Džihanić izabran za v.d. direktora Toplana Sarajevo do okončanja konkursa

Haris Džihanić (SDP) imenovan je za novog v.d. direktora KJKP "Toplane". On je u prethodnom periodu bio izabran za izvršnog direktora "Pokopa", što je napustio i došao na poziciju u Toplane.

Bio je i predsjednik Upravnog odbora Centra za socijalni rad KS.

U njegovoj biografiji se navodi da je završio Fakultet političkih nauka u Sarajevu.

Džihanić, koji je potpredsjednik SDP-a Novi Grad Sarajevo, je 2022. godine bio kandidat Skupštinu Kantona Sarajevo, ali nije ostvario dovoljan broj glasova.

Predstavljajući se glasačima kazao je:

"Politika nije biznis, ona je služba narodu. Niko nema pravo da nam uzme budućnost. Perspektiva je u socijaldemokratiji. Radimo u okviru institucija, bez diskriminacija po bilo kom osnovu, na temelju vladavine prava."