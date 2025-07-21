Zuhrić traži očitovanje ministra Katice: Zašto je MUP pokušao sakriti da je njihov policajac teško povrijeđen?

Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Albin Zuhrić oglasio se nakon informacije da MUP Kantona Sarajevo nije obavijestio javnost da je 10. jula automobilom udaren policajac Dalibor Bobar na dužnosti, prilikom čega je policajac pretrpio teške tjelesne povrede.

Podsjećamo, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 10. jula pet minuta prije ponoći teške tjelesne povrede zadobio je policijski službenik iz Starog Grada, ali tu informaciju javnost nije mogla dobiti iz redovnog biltena Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

U izvještaju Uprave policije MUP-a KS za 10. juli navodi se da je u mjestu Krečane, područje općine Stari Grad, došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je povrijeđena osoba inicijala D. B. Također se navodi da ga je udario vozač R. H. (1952.). Kako je ranije objavljeno, vozač je vlasnik jedne od poznatih sarajevskih ćevabdžinica koja se nalazi na Baščaršiji.