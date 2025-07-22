Subvencije iz 2023.godine: Mladi u KS konačno bi mogli dobiti ostatak novca

Vlada Kantona Sarajevo uputila je u skupštinsku proceduru prijedlog Zakona o doplati novčanih sredstava korisnicima subvencije po javnom pozivu za rješavanje stambenog pitanja mladih iz 2023. godine.

Radi se o korisnicima koji su već ostvarili pravo na subvenciju, ali su zbog ograničenih budžetskih sredstava tada dobili umanjeni iznos, u nekim slučajevima svega 4.816 KM po aplikantu. Ukupno je 1.135 mladih ispunilo sve uslove, ali nije dobilo puni iznos.

Pet miliona KM planirano je budžetom KS za 2025. godinu kako bi se svim korisnicima isplatio ostatak sredstava, i to u jednakom iznosu po zakonu.

Pravo na doplatu imaju oni koji su bili na konačnoj listi korisnika subvencije od 25.12.2023. godine, a koji nisu odustali, nisu izgubili pravo, i dostavili su validnu dokumentaciju.

Skupština KS je još 10. juna 2024. usvojila obavezu pune isplate subvencija iz 2023. godine. No, i dalje postoji bojazan zbog tumačenja budžetske stavke jer nije eksplicitno imenovana grupa korisnika iz 2023.

Neformalna grupa mladih građana – korisnika subvencija, upozorava:

- Nakon više od godinu i sedam mjeseci čekanja, svaki novi dan neizvjesnosti je neprihvatljiv. Pozivamo zastupnike da bez odlaganja usvoje zakon po skraćenoj proceduri.”