NOVA SIGNALIZACIJA

U Sarajevu počinje zamjena semaforskih portala na glavnoj saobraćajnici

Zbog radova na instalaciji novih semafora najavljene su privremene obustave saobraćaja, vozači se mole za strpljenje.

Počinje zamjena semaforskih portala.

A. H. K.

30.7.2025

 Od večeras u 22:00 sata započinje rad na zamjeni semaforskih portala duž glavne saobraćajnice u Sarajevu, najavilo je resorno Ministarstvo saobraćaja. Tokom izvođenja radova planirane su privremene obustave saobraćaja, posebno u noćnim satima kako bi se smanjio utjecaj na dnevni protok vozila i pješaka.Prvi portal koji će biti zamijenjen je na Dolac Malti.

U toku dana će se dopremati i postavljati oprema na lokaciju, a od 23:00 sata pa sve do četvrtka do 06:00 sati ujutro izvodit će se radovi na postavljanju novog portala.

Saobraćaj će biti obustavljen iz pravca Socijalnog od večeras od 23:00 sata do ujutro do 6:00 sati, te će biti preusmjeren na alternativne pravce, a odmah po završetku radova, u četvrtak ujutro, moći će se saobraćati ovim dijelom.

Ministar Adnan Šteta ističe da je riječ o važnom segmentu projekta adaptivnog upravljanja saobraćajem u Kantonu Sarajevo.

-Na zamjenu portala čekali smo godinama. Ovi portali mijenjaju se u okviru projekta adaptivno upravljanje saobraćajem, a pored portala na Dolac Malti bit će zamijenjena i dva portala na Marijin Dvoru, po jedan na Socijalnom i Pofalićima i dva kod Tehničke škole. Radovi će se izvoditi noću, a javnost će blagovremeno biti obaviještena o toku radova- izjavio je ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta.

# SEMAFOR
# SARAJEVO
# SAOBRAĆAJ
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.