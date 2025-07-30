U Sarajevu počinje zamjena semaforskih portala na glavnoj saobraćajnici

Od večeras u 22:00 sata započinje rad na zamjeni semaforskih portala duž glavne saobraćajnice u Sarajevu, najavilo je resorno Ministarstvo saobraćaja. Tokom izvođenja radova planirane su privremene obustave saobraćaja, posebno u noćnim satima kako bi se smanjio utjecaj na dnevni protok vozila i pješaka.Prvi portal koji će biti zamijenjen je na Dolac Malti.

U toku dana će se dopremati i postavljati oprema na lokaciju, a od 23:00 sata pa sve do četvrtka do 06:00 sati ujutro izvodit će se radovi na postavljanju novog portala.

Saobraćaj će biti obustavljen iz pravca Socijalnog od večeras od 23:00 sata do ujutro do 6:00 sati, te će biti preusmjeren na alternativne pravce, a odmah po završetku radova, u četvrtak ujutro, moći će se saobraćati ovim dijelom.

Ministar Adnan Šteta ističe da je riječ o važnom segmentu projekta adaptivnog upravljanja saobraćajem u Kantonu Sarajevo.

-Na zamjenu portala čekali smo godinama. Ovi portali mijenjaju se u okviru projekta adaptivno upravljanje saobraćajem, a pored portala na Dolac Malti bit će zamijenjena i dva portala na Marijin Dvoru, po jedan na Socijalnom i Pofalićima i dva kod Tehničke škole. Radovi će se izvoditi noću, a javnost će blagovremeno biti obaviještena o toku radova- izjavio je ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta.