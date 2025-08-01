LeBron, Jokić i Dončić zajedno: Fotografija koja je uzdrmala košarkaški svijet

"U NBA svijetu, gdje suptilni potezi često najavljuju velike igre moći, ova objava mnogo je više od običnog selfija s odmora. Najprestižniji američki analitičari odmah su se bacili na dešifriranje mogućih scenarija, a tri teorije posebno su se istaknule", piše Marca uz analizu mogućih opcija.

Fotorgafija koju je prije nekoliko dana na svom profilu na Instagramu objavio Miško Ražnatović potaknula je niz glasina, ali i tekstova svjetskih medija o mogućem stvaranju megamomčadi u NBA ligi. Utjecajni srpski agent, koji zastupa i Nikolu Jokića, objavio je fotku s jahte u Saint Tropezu, na kojoj pozira uz LeBrona i Mavericka Cartera, ključnog partnera u svim Jamesovim poslovima. Intrigantna je i poruka uz fotografiju: "Ljeto 2025. savršeno je vrijeme za velike planove za jesen 2026.!"

Opcija 1: Jokić u Lakersima

Najglasnija teorija govori o mogućem dolasku Nikole Jokića u Lakerse u sezoni 2026./27. Lebron Džejms (LeBron), koji će uskoro napuniti 41 godinu, iskoristio je opciju za produljenje ugovora s Lakersima za sezonu 2024./25. te će nakon sezone 2025./26. postati neograničeno slobodan igrač. Iako se budućnost kluba već gradi oko Luke Dončića, Lenron bi mogao pristati na još jednu sezonu uz minimalni veteranski ugovor za posljednji juriš na prsten, pogotovo ako uspiju dovesti trostrukog MVP-a Nikolu Jokića.

Opcija 2: LeBron u Nuggetsima

Druga mogućnost je obrnuti transfer, nastavlja se u Marcinom tekstu. Postoji opcija da LeBron nakon isteka ugovora s Lakersima završi u Denver Nuggetsima. Nuggetsi su Jamesa pokušali dovesti i 2018., no tada je LeBron odabrao glamur Los Angelesa. Sada, sedam godina kasnije, situacija bi se mogla promijeniti, a dolazak LeBrona, čak i s 41 godinom, mogao bi Nuggetse ponovno učiniti glavnim kandidatima za naslov.

Opcija 3: Veliki poslovni savez

Treća teza, koju također ne treba zanemariti, jest moguća poslovna suradnja između Lebronovih i Ražnatovićevih firmi. Meverik Karter (Maverick Carter), Džejmsov dugogodišnji partner, navodno radi na ambicioznom planu pokretanja međunarodne košarkaške lige vrijedne pet milijardi dolara, ističe čitani španjolski sportski dnevnik.

Podsjeća se da Ražnatović zastupa brojne igrače Eurolige i tvrdi da bi bio idealan partner za jačanje takvog projekta. Pritom se navodi da bi James nakon umirovljenja mogao preuzeti vlasničku ili upravljačku ulogu.

"Jedno je sigurno, Ražnatovićeva objava nije bila slučajna. LeBron je majstor komunikacije, a ovo bi mogao biti probni balon za ispitivanje reakcija javnosti ili čak pritisak na upravu Lakersa. Kada Lebron šuti, obično sprema nešto veliko", zaključuje Marca.