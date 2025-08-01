Uklonjeni transparenti s parkinga u centru Sarajeva koje je postavio Hajrudin Mulić, Mandić mu poručio: "Započela debata, idemo dalje"

Policija Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uklonila je transparente na parkingu kod Narodnog pozorišta koje je postavio Hajrudin Mulić, vlasnik firme koja upravlja parkingom.

Mulić je prve transparente postavio prošle sedmice, a u utorak je postavio dodatne i s druge strane parkinga, kako bi se vidjelo sa obje ulice.

Na transparentima piše: "Mulić poziva Mandića na javnu debatu", "Neka istina pobijedi laž", "Načelniče, odgovori na dopise, ne čini samovlast, ne čini pravno nasilje" te "Pozivamo građane na uvid u pravne dokumente".

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić na svom Facebook nalogu jutros je objavio video uklanjanja ovih transparenata.



