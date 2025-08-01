Uklonjeni transparenti s parkinga u centru Sarajeva koje je postavio Hajrudin Mulić, Mandić mu poručio: "Započela debata, idemo dalje"

Policija Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uklonila je transparente na parkingu kod Narodnog pozorišta koje je postavio Hajrudin Mulić, vlasnik firme koja upravlja parkingom.
Mulić je prve transparente postavio prošle sedmice, a u utorak je postavio dodatne i s druge strane parkinga, kako bi se vidjelo sa obje ulice.
Na transparentima piše: "Mulić poziva Mandića na javnu debatu", "Neka istina pobijedi laž", "Načelniče, odgovori na dopise, ne čini samovlast, ne čini pravno nasilje" te "Pozivamo građane na uvid u pravne dokumente".
Načelnik Općine Centar Srđan Mandić na svom Facebook nalogu jutros je objavio video uklanjanja ovih transparenata.
Razlog postavljanja transparenata je to što je Mandić ukinuo ovaj parking sa 72 mjesta, koji su braća Mulić planirala preurediti u garažu, a razlog je, kako je naveo Mandić, jer je taj prostor nelegalno korišten.
Na jednom od postavljenih transparenata nalazi se i koncesioni ugovor za ovaj parking koji je 2010. godine potpisan na 25 godina. Međutim, taj koncesioni ugovor je raskinut, a kako je ministar komunikacija i prometa Kantona Sarajevo Adnan Šteta objasnio u dopisu preduzeću Centrotrans, razlog je što prema Zakonu o koncesijama parking garaže ne mogu biti predmet koncesionih ugovora.
Mandić se ovim povodom oglasio na Facebooku, prilikom čega je napisao da je "debata počela", a što je odgovor na jedan od transparenata u kojima Mulić poziva načelnika na debatu.