Komandant vatrogasaca upozorava na probleme: 'Gasimo tuđe požare, a naši sve češći'

Šume i šumska zemljišta prekrivaju čak 56 posto područja Kantona Sarajevo, što ovaj prostor čini posebno osjetljivim na posljedice klimatskih promjena koje povećavaju rizik od šumskih požara. Požari su već zahvatili region, a vatrogasci u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori već se bore s velikim požarima. Zbog opasnosti od većih požara, stanje u KS također zahtijeva dodatnu pažnju i pripravnost. O trenutnoj situaciji za „Dnevni avaz“ govorio je Kemal Cacan, komandant Profesionalne vatrogasne jedinice Kantona Sarajevo.

- Statistički gledano, prošle godine Profesionalna kantonalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo imala je 2.731 intervenciju. Tu spadaju svi pozivi koji se tiču požara, poplava, zemljotresa, saobraćajnih nesreća i obezbjeđenja raznih manifestacija. Zaključno s današnjim danom, već imamo 1.970 intervencija, što predstavlja povećanje od 50 do 60 posto u odnosu na prošlu godinu. Tek nam dolaze avgust i septembar, a i u oktobru zna biti pravo lijepo „miholjsko ljeto“ – odgovorio je Cacan.

Šumski požari

Uzroci požara su već općepoznati: nepažnja, nemar, nehat zaposlenika i građana. Šumske požare često izazivaju upravo građani paljenjem vatre. Posebno zabrinjava što se takvo ponašanje ponavlja iz godine u godinu, bez obzira na apele, kazne i posljedice koje ostavlja za sobom.

- Mi očekujemo sezonske požare, iako je ranije sezona požarne ugroženosti Kantona Sarajevo trajala skoro pet mjeseci, od aprila do septembra. Međutim, sada se taj period produžio na osam mjeseci, jer naša statistika pokazuje da požari na ovom području bukte gotovo neprekidno od februara do novembra – istakao je Cacan.

Vatrogasne intervencije

Prema zakonu, ako jedna općina zatraži pomoć od druge, mora se formirati komisija koja procjenjuje štetu, radne sate, amortizaciju i na kraju općina koja je zatražila pomoć mora platiti sve troškove onoj koja je intervenirala. Kanton Sarajevo nije naplaćivao takve intervencije.

- Zakon me ograničava da izlazim van Kantona, osim ako to ne naredi Vlada. Brojne općine u Federaciji nemaju svoje vatrogasne jedinice ili im je potrebna dodatna pomoć. Znaju da mi imamo ljude, stručne kadrove i opremu. I onda se dešava da, kada požar izbije bilo gdje na teritoriji Federacije, pa čak i u entitetu RS, zovu nas. Sada to prelazi svaku mjeru. Gdje god plane, odmah zovu Sarajevo – dodao je Cacan.





Ne daj Bože belaja

- Evo vam Curinih njiva. Prošle godine je bilo od 25. avgusta do 9. septembra. To niko ne zna. Mi smo tamo dušu ostavili, kopali zemlju, kopali stijene. Vrh Bjelašnice. Niko nam nije došao pomoći. Odeš izvan Kantona, polomiš se. Ovdje plane požar, a ti si poslao ljude. Tebi ovdje treba pomoć, a nemaš koga – pojašnjava Cacan.