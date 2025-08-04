Skenderagić pobjegao od politike i postao jedan od najuspješnijih i najbogatijih ljudi u BiH

Firma Monet Group koju je nedavno preuzeo Skenderagić gradit će jedan od najljepših stambeno-poslovnih kompleksa u cijeloj državi, u strogom centru Mostara. Skenderagić je vlasnik kompanije Monet Group zajedno sa Zejdom Bilalovićem, piše BiznisInfo.ba.

Skenderagić je široj javnosti ranijih godina i decenija bio poznat uglavnom kao antifašista, potpredsjednik SABNOR-a BiH i nekadašnji omladinski yu-funkcioner.

Prije nekoliko godina se spominjao kao opcija za gradonačelnika Sarajeva ispred SDP-a, ali nije prihvatio kandidaturu.

No, on je sve te godine ujedno bio i veoma uspješan poduzetnik, vlasnik ili suvlasnik više kompanija koje su iz godine u godinu poslovale sve bolje. Uglavnom se trudio da svoje biznis aktivnosti ne ističe u prvi plan.

Skenderagić se ostvario na polju distribucije robe široke potrošnje, trgovini automobilima, prodaji nekretnina itd, a njegovi poslovni partneri su neki od najbogatijih ljudi regije.

Najveća kompanija u Hercegovini

Njegova najveća kompanija je Ataco Mostar, koja je jedan od vodećih distributera robe široke potrošnje u BiH i po prihodima je najveća kompanija u Hercegovini.

Ataco je u 2024. imao ukupne prihode od oko 502 miliona KM, uz godišnji rast za 60-ak miliona KM. Time je postao prva i jedina hercegovačka firma s godišnjim prihodima od preko pola milijarde maraka, piše BiznisInfo.ba.

Priča je počela 1994. godine, kada je Ataco – Trgovina i zastupanja d.o.o. Mostar osnovana kao porodična firma iza koje stoji porodica Musa iz Širokog Brijega. U priču ubrzo ulaze Emil Tedeschi i Nijaz Skenderagić koji su danas suvlasnici sa Mirom i Jozom Musa.

Emil Tedeschi je, podsjetimo, hrvatski poduzetnik, osnivač i većinski vlasnik Atlantic Grupe, koja je jedna od najvećih regionalnih korporacija. Jozo i Miro Musa su poduzetnici iz Širokog Brijega koji se ubrajaju među najbogatije Hercegovce. Tedeschi je jednom ranijom prilikom ispričao kako je sve počelo u vezi s Atacom.

Automobili i nekretnine

Još jedna poznata Skenderagićeva kompanija je Starline Sarajevo, za trgovinu automobilima. Ova kompanija lani je imala prihode od 33,4 milion KM, a godinu prije toga oko 40 miliona KM. Prošle godine je ostvarila dobit od preko pola miliona maraka, a godinu prije toga skoro milion.

Vlasnik je i kompanije SMC za trgovinu i zastupanje koja je prošle godine imala prihode od preko 5 miliona KM i dobit od oko pola miliona.

Većinski je vlasnik i kompanije SMC Nekretnine koja se bavi prodajom nekretnina, uglavnom u vlastitom objektu na Bjelašnici.

Skenderagić je dugi niz godina dioničar u Bosnalijeku. Njegov udio trenutno iznosi oko 2,5 posto vlasništva, te u još nekim manjim firmama.

Još jedan projekt u Mostaru

Skedneragić posljednjih godina sve snažnije ulazi u sektor nekretnina. Osim spomenutog projekta novog Razvitka i apartmana, Skenderagić je u još jednom velikom projektu u Mostaru.

Naime, firma Niving d.o.o. gradi objekat „Park Centar“ na mjestu nekadašnje čuvene mostarske Vile Nardelli. U firmi Niving Skenderagić je investitor zajedno sa Mirom Musom i još jednim partnerom.