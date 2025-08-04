Tržište nekretnina, plodonosno za sivu ekonomiju: Stan na dan postaje unosan posao, ali i izazov za zakon

Trend „stan na dan“ sve je popularniji, posebno u Sarajevu, ali i širom Bosne i Hercegovine. Zbog sve većeg broja turista, potražnja za ovakvom vrstom smještaja znatno je porasla. O ovoj problematici na pitanja „Dnevnog Avaza“ je odgovorio stručnjak za nekretnine Spaho Ljajić.

- Ovo ljeto bilježi nešto slabije rezultate u poređenju s prethodnim sezonama, prvenstveno zbog manjeg broja turista iz arapskih zemalja, što je posljedica trenutne geopolitičke situacije. Ipak, taj pad u velikoj mjeri nadoknađuju posjete turista iz regiona, Evropske unije, a naročito iz dijaspore – izjavio je Ljajić.

Isplativo iznajmljivanje

Iznajmljivanje stanova na dan može biti vrlo isplativo, posebno za one koji posjeduju više nekretnina, bilo da je riječ o fizičkim licima ili agencijama. Prosječna cijena noćenja u Sarajevu kreće se između 50 i 100 eura. Kada to pomnožimo sa 30 dana, dolazimo do mjesečnog prihoda od gotovo 3.000 eura. Nakon odbitka poreza i komunalnih troškova ostaje „čista“ zarada.

- Kontrola u ovoj oblasti gotovo da ne postoji. Da li je to zbog nedostatka inspektora ili volje nadležnih organa, teško je reći. Otkrivanje neregularnosti nije komplikovano. Svaki inspektor može se predstaviti kao gost i lako provjeriti da li se određena nekretnina iznajmljuje mimo zakona – objasnio je Ljajić.



