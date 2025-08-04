Tržište nekretnina, plodonosno za sivu ekonomiju: Stan na dan postaje unosan posao, ali i izazov za zakon

Iznajmljivanje stanova na dan može biti vrlo isplativo, posebno za one koji posjeduju više nekretnina

Stanovi: Velika potražnja u Sarajevu. Avaz

A. Ihtijarević

4.8.2025

Trend „stan na dan“ sve je popularniji, posebno u Sarajevu, ali i širom Bosne i Hercegovine. Zbog sve većeg broja turista, potražnja za ovakvom vrstom smještaja znatno je porasla. O ovoj problematici na pitanja „Dnevnog Avaza“ je odgovorio stručnjak za nekretnine Spaho Ljajić.

- Ovo ljeto bilježi nešto slabije rezultate u poređenju s prethodnim sezonama, prvenstveno zbog manjeg broja turista iz arapskih zemalja, što je posljedica trenutne geopolitičke situacije. Ipak, taj pad u velikoj mjeri nadoknađuju posjete turista iz regiona, Evropske unije, a naročito iz dijaspore – izjavio je Ljajić.

 Isplativo iznajmljivanje

Iznajmljivanje stanova na dan može biti vrlo isplativo, posebno za one koji posjeduju više nekretnina, bilo da je riječ o fizičkim licima ili agencijama. Prosječna cijena noćenja u Sarajevu kreće se između 50 i 100 eura. Kada to pomnožimo sa 30 dana, dolazimo do mjesečnog prihoda od gotovo 3.000 eura. Nakon odbitka poreza i komunalnih troškova ostaje „čista“ zarada.

- Kontrola u ovoj oblasti gotovo da ne postoji. Da li je to zbog nedostatka inspektora ili volje nadležnih organa, teško je reći. Otkrivanje neregularnosti nije komplikovano. Svaki inspektor može se predstaviti kao gost i lako provjeriti da li se određena nekretnina iznajmljuje mimo zakona – objasnio je Ljajić.


Spaho Ljajić: Stručnjak za nekretnine. Screenshot

 Zakonske obaveze

Vlasnici stanova imaju zakonsku obavezu da prijave svakog gosta, da plate porez na dobit i imovinu. Ako su registrovani kao obrtnici, dužni su i to prijaviti.

- Veliki broj ljudi izbjegava te obaveze i jedino što plate jeste provizija platformama poput Bookinga. Iznajmljuju se i stanovi koji formalno nisu u vlasništvu osoba koje ih nude, pa se nerijetko dešava da se iznajmljuje „na crno“. U takvim slučajevima ne znamo ko su gosti, odakle dolaze niti je li njihov identitet uopšte provjeren – kazao je Spaho za „Dnevni avaz“.

„Na crno“

- Cijela Hercegovina, naprimjer, preplavljena je oglasima za vile i stanove s bazenima koji se izdaju na dan, a vrlo često se ništa ne prijavljuje. Zbog toga država gubi znatna sredstva. Rješenje postoji. Trebalo bi zaposliti više inspektora i stati u kraj nelegalnom radu. Ne samo radi suzbijanja nelegalnog bogaćenja, već i zbog jačanja vladavine prava i suzbijanja sive ekonomije – kazao je Spaho u razgovoru za „Dnevni avaz“.

# SARAJEVO
# NEKRETNINE
