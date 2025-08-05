Lokalitet Curine njive kritičan, zahtijeva kontinuiran nadzor

Uposlenici Službe civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo, obavili su u ponedjeljak terenski obilazak lokaliteta Curine njive, Knjeginjac i Bistrički potok.

Na lokalitetu klizišta Curine njive (Opština Istočni Stari Grad i Općina Stari Grad Sarajevo – Bostarići) utvrđeno je prisustvo podzemnih voda, manjih izvora i potoka, kao i blatnjavih površina ukazuje na to da je tlo i dalje nestabilno i podložno promjenama uslijed vremenskih uticaja.

Stalna vlaga

Posebnu pažnju zahtijeva područje ispod igrališta, gdje je tlo i dalje vlažno i blato prisutno, što može biti indikator trajne infiltracije vode. Dodatno, nagnuta i oborena stabla iznad rasadnika svjedoče o potencijalnom širenju klizišta ili slabljenju tla na tom dijelu. Lokalitet je ocijenjen kao uslovno kritičan zbog geoloških procesa, te zahtijeva kontinuiran nadzor.

Na lokalitetu Knjeginjac (Opština Istočni Stari Grad), deponija Knjeginjac pokazuje znakove lokalne nestabilnosti, posebno u donjem dijelu gdje je prisutna stalna vlaga i blatnjavo tlo. Iako nije uočeno dovlačenje zemljanog niti drugog materijala, blago osipanje na gornjem dijelu zahtijeva kontinuirani nadzor. Suha površina gornjeg dijela ne umanjuje potencijalni rizik od erozije ili proklizavanja u vlažnijim zonama, naročito pri većim padavinama. Preporučuje se redovno praćenje stanja tla idrenaže, uz razmatranje dodatnih mjera za stabilizaciju donjih zona deponije. Ocjena rizika - slijeganje deponijskog materijala i erozija usljed atmosferskih uticaja.

Uklanjanje prepreka

Bistrički potok u trenutnom stanju nema dotoka vode ali gornji dio toka, koji pripada opštini Istočni Stari Grad, pokazuje znakove zapuštenosti i potencijalne opasnosti. Oborena stabla i urušene stijene u koritu potoka ne izazivaju trenutne probleme, ali bi u uslovima povećanog protoka mogli dovesti do zastoja i lokalnih plavljenja.

Preporučuje se uklanjanje prepreka i redovno održavanje korita kako bi se očuvala njegova protočnost i spriječile eventualne posljedice u budućnosti. Povećana opasnost je od plavljenja u slučaju obilnih padavina, akumulacija nanosa uzvodno od začepljenja, u slučaju obilnih padavina mogućnost erozije obale uslijed promijenjenog toka vode, navode u saopćenju iz FUCZ-a.