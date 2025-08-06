Haos na Marijin Dvoru: Otpao dio fasade sa prvog sarajevskog nebodera, uništen automobil

Fasada sa zgrade iz 1938. godine pala na parkirani automobil, ulica blokirana, strah da će se obrušavanje nastaviti tokom dana

A. H. K.

6.8.2025

U ranim jutarnjim satima, oko 2:30, u ulici Dolina na sarajevskom Marijin Dvoru došlo je do obrušavanja dijela fasade sa historijskog objekta prvog sarajevskog nebodera, izgrađenog 1938. godine prema projektu arhitekte Isidora Rajsa.

Komad fasade pao je direktno na parkirani automobil, pričinivši veliku materijalnu štetu, posebno na stražnjem dijelu vozila. Srećom, povrijeđenih nije bilo.

Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo odmah su blokirali ulicu i postavili zaštitnu ogradu. Na fasadi su vidljiva dodatna oštećenja, pa postoji realna opasnost da se i preostali dijelovi tokom dana uruše.

Ova zgrada, poznata kao neboder Željezničarsko-štedne zadruge, proglašena je nacionalnim spomenikom BiH 2017. godine. Iako je riječ o arhitektonskom dragulju, posljednji incident otvara pitanje održavanja i sigurnosti starih, zaštićenih objekata u centru grada.

Slični slučajevi obrušavanja fasada posljednjih mjeseci bilježeni su i u drugim dijelovima Sarajeva, naročito u ulici Ferhadija, što dodatno pojačava zabrinutost građana zbog sigurnosti pješaka i vozila.

