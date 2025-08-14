Državni resurs pretvoren u ekološku bombu: Žunovnica postaje opasna deponija i prijetnja podzemnim vodama u Hadžićima

Nekadašnji vojni kompleks Žunovnica u Hadžićima, površine više od 1,7 miliona kvadratnih metara, sa izgrađenim objektima i infrastrukturom od 15 zidanih i četiri montažna objekata mogao je postati mjesto okupljanja sportista, rekreativaca i turista. Umjesto toga, prostor se godinama pretvara u deponiju građevinskog i opasnog otpada, upozoravaju mještani.

Stvarni korisnici

Prema riječima Sedika Selimovića, mještanina, od kada je kasarna Žunovnica predata Općini Hadžići prije više od 10 godina, na korištenje, odlažu se razni opasni materijali.

- Na samom ulazu nekada su bili sportski tereni, a cijeli prostor imao je ogroman potencijal da se pretvori u sportsko-rekreativni centar. Umjesto toga, pretvoren je u smetljište. U jednoj udolini, vrtači, dubokoj oko 20 metara, koja je nekada služila i kao prirodni upojni bunar za oborinske vode, napravljena je ogromna deponija. Tu se bacaju boje, lakovi, azbest i drugi opasni materijali. Sav otpad se potom zatrpava slojevima zemlje, pa se izvana stvara privid urednog terena, dok ispod leži ekološki neprihvatljiv materijal. Više od milion kubika takvog otpada. Sve to su potencijalni zagađivači podzemnih voda u Hadžićima i samo je pitanje vremena kada će otrovi prodrijeti u tlo i ugroziti cijelo područje općine – ističe Sadiković.



