Državni resurs pretvoren u ekološku bombu: Žunovnica postaje opasna deponija i prijetnja podzemnim vodama u Hadžićima

Nekadašnji vojni kompleks Žunovnica u Hadžićima, površine više od 1,7 miliona kvadratnih metara, sa izgrađenim objektima i infrastrukturom od 15 zidanih i četiri montažna objekata mogao je postati mjesto okupljanja sportista, rekreativaca i turista. Umjesto toga, prostor se godinama pretvara u deponiju građevinskog i opasnog otpada, upozoravaju mještani.
Stvarni korisnici
Prema riječima Sedika Selimovića, mještanina, od kada je kasarna Žunovnica predata Općini Hadžići prije više od 10 godina, na korištenje, odlažu se razni opasni materijali.
- Na samom ulazu nekada su bili sportski tereni, a cijeli prostor imao je ogroman potencijal da se pretvori u sportsko-rekreativni centar. Umjesto toga, pretvoren je u smetljište. U jednoj udolini, vrtači, dubokoj oko 20 metara, koja je nekada služila i kao prirodni upojni bunar za oborinske vode, napravljena je ogromna deponija. Tu se bacaju boje, lakovi, azbest i drugi opasni materijali. Sav otpad se potom zatrpava slojevima zemlje, pa se izvana stvara privid urednog terena, dok ispod leži ekološki neprihvatljiv materijal. Više od milion kubika takvog otpada. Sve to su potencijalni zagađivači podzemnih voda u Hadžićima i samo je pitanje vremena kada će otrovi prodrijeti u tlo i ugroziti cijelo područje općine – ističe Sadiković.
Kako je kazao, neko od ovoga zarađuje ogroman novac, a građani ne znaju ko i na koji način.
- Godinama upozoravamo, ali kada inspekcija dođe, sve se rješava iza zatvorenih vrata, bez prisustva mještana – kaže Sedik Selimović.
Bez saglasnosti
Iz Službe za zajedničke poslove potvrđuju da Općina Hadžići nikada nije dobila saglasnost za prenamjenu kasarne Žunovnica u deponiju.
- Prilikom redovne kontrole predmetne nekretnine, izvršene 9. maja 2025. godine od ovlaštenih lica Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za kontrolu korištenja pokretne i nepokretne imovine s obzirom na veličinu kasarne „Žunovnica“ izvršena je kontrola dijelova koji su adaptirani i koriste se, na navedenom prostoru nije zatečena deponija građevinskog otpada – kazao je direktor Službe Adnan Džindo.
S obzirom na saznanja i prijave mještana, kako nam je rekao, ovaj organ će u skladu sa svojim nadležnostima izvršiti kontrolu kompletne kasarne „Žunovnica“, te utvrditi stvarno stanje. Uprkos tome, Žunovnica je danas vizuelno i ekološki devastirana, sportski tereni izbrisani, a u središtu kompleksa vrtača pretvorena u ekološku tempiranu bombu.
Drugi biraju razvoj
Dok Hadžići gledaju kako „Žunovnica“ propada, bivša kasarna Jajce u Sarajevu ulazi u proces prenamjene u hotel, uz javni poziv, plan rekonstrukcije i stroge uslove zaštite. U drugim općinama bivši vojni objekti postaju turistički centri, sportske zone ili poslovni inkubatori, uz nove investicije i radna mjesta. Žunovnica je, po svim prostornim i infrastrukturnim parametrima, mogla slijediti isti put. Umjesto da se razvije sportsko-rekreativni centar koji bi služio cijelom kantonu, prostor se pretvorio u deponiju koja prijeti zdravlju i okolišu. Razlika između ta dva pristupa mjeri se ne samo u izgubljenim godinama, nego i u trajnoj šteti po okoliš i reputaciju općine.