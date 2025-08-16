Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KVAR NA MREŽI

Nestanak struje pogodio više naselja u Sarajevu, što je ugrozilo i rad pumpne stanice ViK-a

Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se nakon što nadležni timovi otklone kvar na elektroenergetskoj mreži

Zbog strujnog udara više naselja bez struje. Društvene mreže

A. H. K.

16.8.2025

U sarajevskim naseljima Butmir, Pejton i Otes od jutros su brojna domaćinstva bez struje, a situaciju dodatno pogoršava mogućnost nestanka vode.

Kako navode iz Vodovoda i kanalizacije, problem je izazvao strujni udar koji je nastao zbog kvara na 110 kW dalekovodu, a koji je u nadležnosti Elektrodistribucije. Zbog toga je došlo do problema u radu pumpne stanice Stup, što je uzrokovalo smetnje u dotoku vode.

Brojni građani potvrdili su da u svojim domovima nemaju električnu energiju već satima, a pojedini su izrazili zabrinutost da bi u slučaju produženog kvara moglo doći do većih problema.

Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se nakon što nadležni timovi otklone kvar na elektroenergetskoj mreži.

# VODA
# STRUJA
# SARAJEVO
# BIH
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.