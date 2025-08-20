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OBRAZOVANJE KS

Sivro: Ministrica Hota Muminović zloupotrijebila položaj, zapošljavaju se podobni

Predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja KS tvrdi da je rješenje o raspoređivanju radnika nezakonito i najavljuje krivične prijave

Sivro: Muminović zloupotrijebila položaj. Facebook

A. H. K.

20.8.2025

Predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo Saudin Sivro uputio je teške optužbe na račun kantonalne ministrice za odgoj i obrazovanje Naide Hota Muminović, tvrdeći da je počinila zloupotrebu službenog položaja. 

Kako je kazao na konferenciji za medije, problem se odnosi na rješenja o raspoređivanju radnika u osnovnim i srednjim školama na koja se, suprotno dosadašnjoj praksi, ne mogu uložiti žalbe.

- Ovo sve miriše na zapošljavanje podobnih i ovo je sramota za ovu Vladu KS koja šuti. Mislim da mladi ljudi ne trebaju studirati nastavničke fakultete sve dok imamo ministre i ministrice poput Naide Hota Muminović koja ih doslovno tjera jer ne znaju hoće li ostati na poslu - rekao je Sivro.

Dodao je da u cijelom postupku vidi elemente zloupotrebe položaja koji, kako tvrdi, povlače i krivičnu odgovornost, te da će razmotriti podnošenje prijava Tužilaštvu i Uredu za borbu protiv korupcije.

# OBRAZOVANJE
# SARAJEVO
# BIH
# SAUDIN SIVRO
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