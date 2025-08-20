Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NE ODUSTAJU

Borba stanovnika Višnjika i okolnih naselja postala je simbol odlučnosti u zaštiti zajednice

Svakim protestom i sastankom raste pritisak na vlasti da djeluju, jer građani neće stati

Svake sedmice novi protesti. Avaz

Piše: Azra Harbaš-Kukić

20.8.2025

Stanovnici Breke, Višnjika i okolnih naselja već sedmicama svakodnevno vode borbu za izmještanje Centra za supstitucijsku terapiju iz Bolničke ulice. Njihov otpor postao je simbol istrajnosti, a protesti se održavaju svakog četvrtka ispred Centra, gdje okupljeni jasno poručuju da neće dozvoliti da sigurnost njihove djece i život u naselju budu ugroženi. U toj borbi, koja traje bez prekida, građani su uspjeli okupiti i institucije. 

Na sastanku s načelnikom Općine Centar Srđanom Mandićem i općinskim vijećnikom, ujedno i predsjedavajućim Gradskog vijeća Sarajeva Alenom Girtom, dogovoreno je da Općina daje punu podršku inicijativi.

Adekvatna lokacija

- Općina Centar stoji uz vas i spremna je pomoći, čak i finansijski, ukoliko Kanton iskaže potrebu – istakao je Mandić.

Građani su podsjetili da se od Vlade i Ministarstva zdravstva KS zahtijeva hitno izmještanje Centra i pronalazak adekvatne lokacije, te da se sazove vanredna sjednica Skupštine KS. Model decentralizacije liječenja, kakav je već usvojen u mnogim evropskim zemljama, predstavljen je kao jedino trajno i humano rješenje.

Amra Močević iz neformalne grupe građana naglašava da je njihova snaga u zajedništvu i solidarnosti.

- Naš otpor nije samo lokalna priča. Stalno smo u kontaktu sa stanovnicima Crnog Vrha koji su sve ovo prošli i njihovo iskustvo nam daje dodatnu snagu. Ne odustajemo dok se ne pronađe trajno rješenje – kazala je Močević.

Posebno je istaknuta potreba da se čitav proces vodi odgovorno, bez politizacije i stigmatizacije korisnika Centra.

Borba za sigurnost

- Naša borba je za sigurnost, a ne protiv liječenja. Ljude koji primaju terapiju treba zaštititi, ali to mora biti na mjestu koje neće ugrožavati škole i naselja – poruka je stanovnika Višnjika, Breke, Koševa i okolnih naselja.

Dodatna pažnja usmjerena je na dogovor s osnovnim školama u blizini da kapija dvorišta bude zaključana tokom velikog odmora, dok će druga smjena počinjati od 13 sati. Mjesne zajednice su, zbog narušene sigurnosti, uputile i zahtjev MUP-u za 24-satnim patroliranjem na ovom području.

Stanovnici traže 24-satnu zaštitu policije. Avaz

- Mi smo tražili da Centar bude izmješten do početka školske godine, ali premijer KS nam je kazao kako je to neizvodivo, ali da će učiniti sve da bude premješten što prije. Nećemo odustati – dodala je Močević.

Borba stanovnika Breke, Višnjika, Koševa i okolnih naselja postala je simbol odlučnosti u zaštiti zajednice. Njihova poruka je jasna, sigurnost djece i naselja nema alternativu. Svakim protestom i sastankom raste pritisak na vlasti da djeluju, jer građani neće stati dok Centar ne bude izmješten na adekvatnu i sigurnu lokaciju

Parkovi su puni smeća. Avaz

Nalaz inspekcije

Nakon što su posumnjali da ambulanta nema dozvolu za rad, inspekcija je bila na terenu.

- Čekamo nalaz nadležnih organa o uslovima rada Centra. Očekujemo da će potvrditi ono na šta upozoravamo mjesec. Svakim protestom i svakim sastankom naša borba postaje snažnija i šira – poručila je Močević.

# SARAJEVO
# BIH
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.