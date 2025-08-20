Borba stanovnika Višnjika i okolnih naselja postala je simbol odlučnosti u zaštiti zajednice

Stanovnici Breke, Višnjika i okolnih naselja već sedmicama svakodnevno vode borbu za izmještanje Centra za supstitucijsku terapiju iz Bolničke ulice. Njihov otpor postao je simbol istrajnosti, a protesti se održavaju svakog četvrtka ispred Centra, gdje okupljeni jasno poručuju da neće dozvoliti da sigurnost njihove djece i život u naselju budu ugroženi. U toj borbi, koja traje bez prekida, građani su uspjeli okupiti i institucije.

Na sastanku s načelnikom Općine Centar Srđanom Mandićem i općinskim vijećnikom, ujedno i predsjedavajućim Gradskog vijeća Sarajeva Alenom Girtom, dogovoreno je da Općina daje punu podršku inicijativi.

Adekvatna lokacija

- Općina Centar stoji uz vas i spremna je pomoći, čak i finansijski, ukoliko Kanton iskaže potrebu – istakao je Mandić.

Građani su podsjetili da se od Vlade i Ministarstva zdravstva KS zahtijeva hitno izmještanje Centra i pronalazak adekvatne lokacije, te da se sazove vanredna sjednica Skupštine KS. Model decentralizacije liječenja, kakav je već usvojen u mnogim evropskim zemljama, predstavljen je kao jedino trajno i humano rješenje.

Amra Močević iz neformalne grupe građana naglašava da je njihova snaga u zajedništvu i solidarnosti.

- Naš otpor nije samo lokalna priča. Stalno smo u kontaktu sa stanovnicima Crnog Vrha koji su sve ovo prošli i njihovo iskustvo nam daje dodatnu snagu. Ne odustajemo dok se ne pronađe trajno rješenje – kazala je Močević.

Posebno je istaknuta potreba da se čitav proces vodi odgovorno, bez politizacije i stigmatizacije korisnika Centra.

Borba za sigurnost

- Naša borba je za sigurnost, a ne protiv liječenja. Ljude koji primaju terapiju treba zaštititi, ali to mora biti na mjestu koje neće ugrožavati škole i naselja – poruka je stanovnika Višnjika, Breke, Koševa i okolnih naselja.

Dodatna pažnja usmjerena je na dogovor s osnovnim školama u blizini da kapija dvorišta bude zaključana tokom velikog odmora, dok će druga smjena počinjati od 13 sati. Mjesne zajednice su, zbog narušene sigurnosti, uputile i zahtjev MUP-u za 24-satnim patroliranjem na ovom području.