Općina Novo Sarajevo podržala rad javnih kuhinja Kantona Sarajevo sa 40.000 KM

Općina Novo Sarajevo potpisala je ugovore o sufinansiranju sa predstavnicima pet javnih kuhinja Kantona Sarajevo koje imaju korisnike s područja te općine. Vrijednost projekta je 40.000 KM, a sredstva su ravnomjerno raspoređena – po 8.000 KM za svaku javnu kuhinju.

Ugovori su potpisani sa Pučkom kuhinjom „Kruh svetog Ante“, Javnom kuhinjom „Merhamet“, Pučkom kuhinjom „Jelo na kotačima“ – Caritas Vrhbosanske nadbiskupije, Javnom kuhinjom „Dobrotvor“, Javnom kuhinjom Općinske organizacije Crvenog križa Novo Sarajevo

Sufinansiranje se odnosi na troškove dodatne ponude koju javne kuhinje trebaju osigurati korisnicima sa područja Općine Novo Sarajevo, poput paketa sa osnovnim životnim namirnicama, svježeg voća, proizvoda za održavanje lične i porodične higijene i drugih potrepština.

Ovo je već peta godina zaredom da Općina Novo Sarajevo izdvaja sredstva za podršku radu javnih kuhinja, čime se nastavlja praksa pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva i jačanja socijalne solidarnosti, saopćeno je iz te općine.