Nemaju novca ni za šta: Vlada KS diže novi kredit od 90 miliona KM

Kanton Sarajevo ponovo se zadužuje i to za pozamašnu cifru. Naime, Vlada KS odlučila je dići kredit od 90 miliona KM i to kod UniCredit banke u Mostaru.

Visina kamatne stope na godišnjem nivou iznosit će 3,79 posto, a rok otplate kredita iznosi 10 godina sa uključene tri godine grejs perioda. Fokus objavljuje zvanične informacije o tome na šta će sve Vlada KS potrošiti spomenutih 90 miliona KM.

Najviše novca ide za nabavku helikoptera

Naime, planirano je da se milion KM dodijeli Ministarstvu za boračka pitanja i to za kupovinu stanova za boračku populaciju, dok će isti toliki iznos dobiti JU “Memorijalni centar Sarajevo” za šehidska groblja i groblja poginulih boraca.

Ministarstvu saobraćaja KS ide ukupno 3.526.350 KM od čega 3,1 miliona KM spada na rješavanje imovinsko pravnih odnosa, a 400.000 KM za nabavku stalnih sredstava u obliku prava.

MUP-u ide najveći “dio kolača” odnosno ukupno 25 miliona KM od čega je 23 miliona KM namijenjeno za nabavku helikoptera, a dva miliona za izgradnju hangara za helikopter.

Upravi policije KS ide četiri miliona KM za nabavku opreme, a Ministarstvu privrede KS 2,3 miliona KM za prihvatilište pasa lutalica i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.





Saniraju i “akumulirani deficit”

Ministarstvu zdravstva namijenjeno je 5,95 miliona KM za izgradnju, rekonstrukciju i oprema javni hzdravstvenih ustanova KS, dok sedam miliona KM ide Ministarstvu obrazovanja za izgradnju osnovne škole na Stupu. Narodnom pozorištu bit će dodijeljeno 100.0000 KM dok će preostala sredstva od 40 miliona KM otići na “akumulirani deficit” iz prethodnih godina.

Inače, već Vlada KS je već duže u finansijskim problemima zbog čega se u više navrata zaduživala. U poslednje vrijeme je dolazilo i do radikalnih mjera štednje odnosno do reduciranja nabavki, obustave zapošljavanje i sl.