Ministarstvo traži hitne mjere radi suzbijanja širenja ambrozije

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo zahtijeva hitno pojačavanje inspekcijskih kontrola u KS.

Cilj je osigurati da obveznici provode mjere propisane federalnom Odlukom o mjerama za sprečavanje širenja i uništavanja visoko alergene biljke – ambrozija.

Značajan porast

Podaci s kantonalnih mjernih stanica pokazuju značajan porast koncentracije polena. Na lokaciji Pofalići, izmjerena je vrijednost od čak 98 polenovih zrna po kubnom metru, što je gotovo devet puta više od prosjeka zabilježenog u prethodne tri sedmice.

S obzirom na to da je već 20 do 30 polenovih zrna/m3 dovoljno da izazove alergijsku reakciju, zdravstveni rizik za alergične osobe značajno raste, a sezona cvjetanja ambrozije traje sve do novembra.

Pojačati nadzor

Iz Ministarstva traže od nadležnih federalnih i kantonalnih inspekcijskih organa i općinskih službi da pojačaju nadzor nad vlasnicima i korisnicima poljoprivrednih, šumskih i građevinskih površina, kao i nad subjektima koji održavaju površine uz javne puteve, pruge, rijeke, a koji su obveznici primjene pomenute Odluke. I građani se pozivaju da redovno uklanjanjaju ovu opasnu i visoko alergenu biljku na svojim privatnim zemljišnim parcelama, te prijavljuju inspekciji javne površine i lokacije gdje je prisutna.

Ministarstvo dobija redovne izvještaje od KJKP Park o pojavi ambrozije izvan zelenih površina kojim upravlja ovo preduzeće a radi se o lokalitetima uz šetnice, saobraćajnice, stadione i druge javne objekte. Kako navode iz ovog preduzeća, vrše se i dodatni pregledi terena, te su evidentirane nove lokacije sa prisustvom ambrozije kao što su pružni pojas Željeznica FBiH, površina u privatnom vlasništvu u ulici Edhema Eke Džubura i Zaima Topčića. I građani naselja Nova Vogošća su protekle sedmice obavijestili KJKP Park o žarištu ambrozije u novoj ulici prema Rosuljama.

Uklanjanje opasne biljke

Iz Ministarstva naglašavaju da je uklanjanje ove opasne biljke ključno za zaštitu zdravlja stanovništva, te podsjećaju da je najefikasniji način njenog uklanjanja čupanje biljke iz korijena, a ne samo košenje. Nakon čupanja, prikupljenu biomasu treba spakovati u vreće i odložiti na deponije kako bi se spriječilo daljnje širenje polena.

Alergičnim osobama se savjetuje da prate izvještaje o koncentraciji polena, izbjegavaju kritične lokacije i posjete porodičnog ljekara u slučaju pogoršanja simptoma.