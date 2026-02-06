IZMJENE ZAKONA

U SBK zaposlenim i nezaposlenim porodiljama osigurana ista naknada

Važeći propisi određivali su da iznos naknade zaposlenoj porodilji ne može biti niži od 55 posto najniže plaće u FBiH

Anto Matić. FENA

6.2.2026

Usklađivanjem Zakona o socijalnoj pomoći, pomoći o civilnim žrtvama rata i pomoći o porodicama s djecom, porodilje zaposlene u Srednjo-bosanskom kantonu ubuduće će ostvarivati jednaku naknadu kao i nezaposlene porodilje.

Prijedlog izmjena zakona usvojen je na posljednjoj sjednici Vlade Srednjo-bosanskog kantona, kazao je ministar zdravstva i socijalne politike SBK Anto Matić.

- Ovo je usklađivanje zakona vezano za porodilje koje su u radnom odnosu, jer smo došli u situaciju da porodilje koje nisu u radnom odnosu imaju veću naknadu od onih koje jesu. Ovim izmjenama zakona ćemo tu, nazovimo je tako, nepravdu ispraviti - rekao je Matić.

Važeći propisi određivali su da iznos naknade zaposlenoj porodilji ne može biti niži od 55 posto najniže plaće u Federaciji BiH iz prethodne godine. Kod nezaposlenih porodilja, isti postotak vezan je uz najnižu plaću za tekuću godinu, koja se utvrđuje na početku godine.

Zbog toga je nastajala razlika u primanjima, te je postojala mogućnost da naknada zaposlenoj porodilji bude niža od novčane pomoći nezaposlenoj porodilji.

Izmjenama zakona uklonjena je ta razlika i izjednačen iznos naknade. 

# SBK
# PORODILJE
# NAKNADE
