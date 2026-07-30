Određene cijene ulaza na Prokoško jezero, stranci plaćaju nešto više

Tabla s novim cjenovnikom postavljena je na Prokoškom jezeru iznad Fojnice, gdje se naplaćuju ulaznice, parking, kampovanje i druge usluge. Tako parking za automobil za državljane BiH iznosi 15 KM, dok stranci plaćaju 20 KM. Odrasli državljani BiH plaćaju ulaz tri KM, a stranci šest.

Za kvadove, motocikle i veće organizovane grupe parking je 20 KM, dok je ispred kapije 10 KM za sve državljane BiH, a za strance 15 KM. Parking ispred kapije za kombi vozila sa sedam i više sjedišta košta 15 KM.

Godišnje propusnice za vlasnike koliba i ugostiteljskih objekata su 60 i 120 KM, dok se grupne posjete učenika i studenata naplaćuju po dvije KM. Kampovanje za državljane BiH košta 20 KM, a za strane posjetioce 30 KM.