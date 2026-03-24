Politički preokret: Žarko Vujović razriješen funkcije predsjednika Skupštine TK

Na današnjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, većinom glasova donesena je odluka o razrješenju Žarka Vujovića sa pozicije predsjednika Skupštine.

Za smjenu su glasala 24 od ukupno 27 prisutnih zastupnika, dok su tri bila suzdržana, a protiv nije glasao nijedan zastupnik.

Inicijativu za njegovu smjenu još u februaru pokrenuo je Klub zastupnika Demokratske fronte, nakon čega su podršku dali i poslanici SDA. Kao razlog navode se politička neslaganja unutar Skupštine, ali i Vujovićev prelazak u Stranku za Bosnu i Hercegovinu nakon što je isključen iz DF-a.

Odluka je potvrđena na sjednici na kojoj je, prema evidenciji glasanja, većina zastupnika iz SDP-a, DF-a, SDA i drugih stranaka podržala prijedlog. Troje zastupnika ostalo je suzdržano, dok protivljenja nije bilo.

Novo rukovodstvo Skupštine Tuzlanskog kantona trebalo bi biti izabrano u petak, 27. marta.