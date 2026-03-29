Problemi i u Tuzlanskom kantonu: Brana Modrac na ivici prelijevanja, najkritičnije u Srebreniku

Obilne snježne padavine koje su tokom protekla dva dana zahvatile Tuzlanski kanton, dovele su do rasta vodostaja rijeka i izazvale brojne probleme, uključujući poplave, nestanke struje i otežan saobraćaj.

Prema podacima Civilne zaštite, situacija na akumulaciji Modrac se dodatno pogoršava.

Vodostaj na brani jutros je iznosio 199,73 metra nadmorske visine, što je tik ispod nivoa preljeva, uz stalni rast i pojačan ispust vode.

Rijeka Spreča također bilježi značajan porast. Na mjernoj stanici kod Karanovca dostigla je 362 centimetra, čime je premašeno pripremno stanje, uz rast od 21 centimetar u posljednjih šest sati.

Zbog toga je došlo do izlijevanja rijeke u okolini Gračanice, gdje je poplavljeno oko 80 hektara poljoprivrednog zemljišta na području između Miričine i Stjepan Polja.

Porast vodostaja zabilježen je i u Doboj Istoku.

Posebno teška situacija je u Srebreniku, gdje su poplavljeni stambeni i pomoćni objekti u Ormanici i Tutnjevcu, dok su površinske vode zahvatile i brojna dvorišta u gradu.

Ekipe civilne zaštite i vatrogasci rade na ispumpavanju vode, dok dodatne poteškoće stvara rast vodostaja rijeke Tinje i njenih pritoka.

Zbog oštećenja na elektro-mreži i loših vremenskih uslova, oko 350 domaćinstava u Srebreniku ostalo je bez struje, dok je vodosnabdijevanje zasad stabilno.