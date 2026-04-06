Aerodrom Tuzla bilježi impresivan rast u dvije godine

Međunarodni aerodrom Tuzla u prvom kvartalu 2026. godine zabilježio je 100.000 putnika, što potvrđuje značajan napredak ostvaren kroz protekle dvije godine. Na sastanku, održanom na inicijativu premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića, istaknuti su realizirani projekti i planirane infrastrukturne investicije koje dodatno osnažuju aerodrom.

Pod vodstvom Nadzornog odbora na čelu s Bahrijom Umihanićem, aerodrom je privukao nove aviooperatere i vratio bazu kompanije Wizz Air, što je direktno uticalo na povećanje saobraćaja i povjerenja u Upravu aerodroma i Vladu TK.

Ukupno je u protekle dvije godine investirano oko 2,2 miliona KM u projekte poput ugradnje svjetala centralne linije piste, nabavke i modernizacije opreme za prihvat i otpremu aviona te uređenja šumskog pojasa na prilazu pisti.

Za 2026. godinu planirane su investicije od 3,8 miliona KM, koje uključuju dodatna svjetla u zoni dodira piste, izgradnju crvenih svjetala na prilazima te proširenje platforme za parkiranje i opslugu aviona. Proširenje platforme omogućit će veći broj parking-pozicija, bolju prostornu organizaciju i efikasnije manevrisanje.

Trenutno su na aerodromu bazirana dva aviona kompanije Wizz Air, sa 49 sedmičnih operacija prema 15 destinacija, a uskoro se očekuje uspostava linija za Cirih putem Chair Airlinesa. Aerodrom također opslužuje čarter letove, čime dodatno jača svoju funkcionalnost.

Direktor Dževad Halilčević i predsjednik Nadzornog odbora Bahrija Umihanić naglašavaju da su rezultati posljedica predanog dvogodišnjeg rada, te potvrđuju strateško opredjeljenje Vlade Tuzlanskog kantona da i ubuduće podržava razvoj Međunarodnog aerodroma Tuzla.