Poruka iz Tuzle: Zajedništvo i antifašizam su jedini put u borbi protiv podjela

U tuzlanskom kompleksu Slana Banja obilježen je 9. maj polaganjem cvijeća i odavanjem počasti žrtvama i borcima koji su branili slobodu, povodom Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope i Dana Zlatnih ljiljana

Polaganje cvijeća

Cvijeće su položili predstavnici Gradske uprave Tuzle, Skupštine TK i Vlade FBiH, zatim članovi boračkih i antifašističkih udruženja, kao i brojni građani, podsjećajući na značaj očuvanja antifašističkih vrijednosti u savremenom društvu.

Istaknuto je da Tuzla već decenijama kroz kulturu sjećanja čuva antifašističku tradiciju, stalno ukazujući na neprocjenjiv značaj zajedništva, tolerancije i slobode.

Predstavnici gradske vlasti naglasili su da je 9. maj jedan od najznačajnijih datuma evropske i domaće historije, jer simbolizira pobjedu nad fašizmom, ali i obavezu društva da se suprotstavi svim oblicima mržnje, diskriminacije i podjela.

- Današnji datum šalje jednu snažnu poruku borbe za osnovna ljudska prava, ljudsko dostojanstvo te zajednički život, uz sve one vrijednosti koje znače kvalitetan život svim ljudima ovoga svijeta. Poruka je uvijek aktuelna, a danas možda i više nego ikada prije, jer smo svjedoci da još uvijek imamo dijelove u kojima se krše ljudska prava, odnosno gdje ljudima treba obezbijediti osnovna prava na život, dostojanstvo, poštovanje i sve ono što život čini životom - kazao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.

Dan Zlatnih ljiljana

Poseban akcenat stavljen je i na obilježavanje Dana Zlatnih ljiljana, u znak sjećanja na hrabrost i doprinos pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine u odbrani države.

- Zlatni ljiljani su najbolji od najboljih u redovima Armije RBiH i generalno ono na što smo svi ponosni jeste da smo u tom periodu agresije od 1992. do 1995. hrabro i prije svega časno, branili Tuzlu, tuzlansku regiju i BiH. Prije svega smo tu branili i one vrijednosti koje Tuzla baštini već godinama i to s ponosom ističemo - kazao je Nermin Marevac, predsjednik Organizacije ratnih vojnih invalida Grada Tuzla.

Sa Slane Banje danas je još jednom poslana poruka da antifašizam nije samo historijska tekovina, već trajna društvena vrijednost koju je potrebno njegovati i prenositi budućim generacijama.