Počinje naplata parkinga u naselju Sjenjak: Potrebna gomila dokumenata za povlaštene karte

Od 1. jula 2026. godine u tuzlanskom naselju Sjenjak počinje naplata parkiranja, a istovremeno i prodaja povlaštenih parking karata za stanare. Prodaja će se obavljati na prodajnom mjestu JKP „Saobraćaj i komunikacije“ u Zlatarskoj ulici broj 11, dok pravo na povlaštenu kartu imaju građani koji imaju prijavljeno prebivalište ili boravište u zoni naplate i ispunjavaju propisane uslove.

Stanari su dužni priložiti ličnu kartu, CIPS prijavu boravišta ne stariji od šest mjeseci, odnosno dokaz o vlasništvu nad stanom ili ovjeren ugovor o zakupu. Osim toga, potrebno je dokazati da je vozilo u njihovom vlasništvu, na leasing ili da koriste službeno vozilo 24 sata dnevno, uz odgovarajuću dokumentaciju.

Prema važećem cjenovniku, povlaštena stanarska karta košta 10 KM mjesečno ili 100 KM godišnje, bez obzira na zonu. Redovne cijene parkiranja zavise od zone, a za područja u Zoni II, u koju su posljednjih mjeseci svrstavana nova parkirališta, sat parkiranja iznosi 0,50 KM.

Iz preduzeća navode da se dodatne informacije za obrtnike, ugostitelje, trgovce i druge privredne subjekte mogu dobiti putem kontakt telefona ili na njihovoj internet stranici.

Podsjetimo, sličan model naplate parkiranja razmatran je i u sarajevskoj općini Novo Sarajevo. Međutim, nakon burnih reakcija građana i brojnih primjedbi, prijedlog nije usvojen u konačnom obliku, već je povučen radi dodatnih konsultacija i javne rasprave.