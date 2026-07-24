Amelu Šehiću dvije godine zatvora: Izazvao nesreću u kojoj je poginuo vijećnik iz Kalesije Alen Majdančić

Kantonalni sud u Tuzli, donio je i javno objavio prvostepenu nepravosnažnu presudu u predmetu protiv optuženog Amela Šehića zbog krivičnog djela Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa u vezi sa krivičnim djelom Ugrožavanje javnog prometa zbog omamljenosti, te optuženog oglasio krivim i osudio na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine.

Kako se navodi u saopćenju suda, optuženom je izrečena i sigurnosna mjera, zabrana upravljanja prijevoznim sredstvom „B“ kategorije u trajanju od dvije godine, s tim da se vrijeme izvršenja kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Optuženi je oglašen krivim što je 26. januara 2026. godine, oko 22,00 sata, na magistralnom putu M-17.1 u mjestu Dubrave Gornje u blizini Živinica, pod uticajem akohola, svjestan da je nesposoban za sigurnu vožnju, upravljajući motornim vozilom neprilagođenom brzinom, izgubio kontrolu, udario u betonski stup rasvjete i sletio sa ceste. Tom prilikom je smrtno stradao saputnik u vozilu A.M., a dvije osobe koje su bile u vozilu teže, dok je jedna osoba lakše povrijeđena.

Nakon izricanja presude, sud je donio rješenje kojim se se prema optuženom ukida pritvor i isti ima odmah pustiti na slobodu. Iako ovo djeluje nelogično ako je osuđen na dvije godine, riječ je o prvostepenom postupku. Ako se u drugostepenom presuda potvrdi, osuđeni će ići u zatvor, a do tada će biti na slobodi.

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