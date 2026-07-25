Tuzla večeras vrvi od turista i građana

Veliki broj turista i građana Tuzle uživa večeras u prekrasnom ambijentu u gradu soli. Bašte ugostiteljskih objekata su pune gostiju, a ulice pune šetača koji u opuštenoj atmosferi koriste prelijepo vrijeme i dan vikenda.
PREKRASAN AMBIJENT
Sadržaja ne nedostaje, tako da uživati mogu svi, kako u ugostiteljskoj i trgovačkoj ponudi, tako i u zabavi
Veliki broj turista i građana Tuzle uživa večeras u prekrasnom ambijentu u gradu soli. Bašte ugostiteljskih objekata su pune gostiju, a ulice pune šetača koji u opuštenoj atmosferi koriste prelijepo vrijeme i dan vikenda.
Sadržaja ne nedostaje, tako da uživati mogu svi, kako u ugostiteljskoj i trgovačkoj ponudi, tako i u zabavi.
U fotogaleriji pogledajte djelić večerašnje atmosfere iz Tuzle.
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