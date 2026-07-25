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PREKRASAN AMBIJENT

Tuzla večeras vrvi od turista i građana

Sadržaja ne nedostaje, tako da uživati mogu svi, kako u ugostiteljskoj i trgovačkoj ponudi, tako i u zabavi

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Tuzla - Avaz
Dnevni avaz
+6
A. Bešić

prije 43 minute

Veliki broj turista i građana Tuzle uživa večeras u prekrasnom ambijentu u gradu soli. Bašte ugostiteljskih objekata su pune gostiju, a ulice pune šetača koji u opuštenoj atmosferi koriste prelijepo vrijeme i dan vikenda.

Sadržaja ne nedostaje, tako da uživati mogu svi, kako u ugostiteljskoj i trgovačkoj ponudi, tako i u zabavi.

U fotogaleriji pogledajte djelić večerašnje atmosfere iz Tuzle.

# TURISTI
# ŠETNJA
# TUZLA
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