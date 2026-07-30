Nihad na jezeru Modrac upecao soma od 72 kg

Ribolovac Nihad Đulović iz mjesta Suha doživio je nezaboravan trenutak na jezeru Modrac nakon što je, prema njegovim navodima, upecao kapitalnog soma dugog 2 metra i teškog 72 kilograma.

Borba s ovim riječnim divom trajala je dovoljno dugo da pokaže svu snagu jednog od najvećih slatkovodnih predatora. Nakon velikog truda, strpljenja i ribolovačkog iskustva, Nihad je uspio izvući impresivan ulov na obalu, gdje je izazvao oduševljenje prisutnih ribolovaca.

Jezero Modrac odavno je poznato po kapitalnim primjercima soma, a kroz godine su na ovom jezeru zabilježeni brojni veliki ulovi, što potvrđuje njegovu reputaciju među ribolovcima