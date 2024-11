Gradonačelnik Lukavca Delić za "Avaz": GIKIL je jedan zatvoreni skup u kojem ne znamo šta se zbiva

Nakon što je jučer "Avaz" saopćio da je generalni direktor Global Ispat Koksne Industrije Lukavac (GIKIL) Almin Suljić podnio ostavku na mjesto direktora ove kompanije, danas je u Gradu Lukavcu održan sastanak Štaba civilne zaštite na kojem je usvojeno nekoliko zaključaka.

Opasne materije

Prema riječima gradonačenika Lukavca Edina Delića, GIKIL već duže vremena radi na neprihvatljiv način. Tehnologija je zastarjela, ne ulaže se dovoljno u obnovu, a sve su glasnije informacije u javnosti da se ide ka gašenju proizvodnje ovog preduzeća. To, ukoliko se desi, predstavlja ozbiljan ekonomski, ali i sigurnosni problem, jer se radi o opasnim materijama i proizvodnja se ne može naprasno zaustaviti.

- Usvojeno je nekih desetak poteza kojima se traži da se urgira da se što prije popravi pruga u Jablanici, da se utvrdi vlasnička i upravljačka struktura u GIKIL-u. Ko vodi GIKIL, to mi danas ne znamo. Dalje, potrebno je da se utvrdi ko upravlja GIKIL-om, jer je direktor u ostavci, da li je imenovano novo lice, da se izvrši procjena rizika na okolinu, kako na radnike u proizvodnom procesu, tako i na prostoru okolo. Da se u ovaj problem uključi Federalna vlada, civilina zaštita na nivou kantona i Federacije, da se uspostavi aktivna komunikacija i da GIKIL donese neki akt kojim će urediti poslovnu tajnu kojim će odrediti šta će da zatvori od javnosti, a šta mora komunicirati. GIKIL je jedan zatvoreni skup u kojem ne znamo šta se zbiva. Sutra će odluka biti pretočena u dokument koji ćemo objaviti - izjavio je Delić.

Poduzeti mjere

Ovo lukavačko preduzeće, prema riječima Delića, nije obustavilo svoj rad.

- GIKIL trenutno proizvodi, ali mi nemamo informacije koliko ima sirovina, odakle nabavlja sirovine i za koji vremenski period ima sirovine. Postoji jedan minimalan broj ciklusa u koksnim baterijama koje održavaju proizvodnju. Ako nema sirovine za određeni broj ciklusa, onda ide gašenje, hlađenje baterije i mi ne znamo kako se taj proces može provesti na siguran način. To su stvari koje su za nas rizici i oni to moraju iskomunicirati sa nama. Ako je to sigurno, moraju nas uvjeriti da jeste, a ako nije moraju poduzeti mjere da zaštite život i zdravlje građana - poručio je Delić.