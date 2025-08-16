Tuzla dobila cvjetomat: Buket nadohvat ruke u svakom trenutku

Ispred tržnog centra Robot u Tuzli pojavila se nova zanimljivost - postavljen je prvi cvjetomat, zahvaljujući kojem u svakom trenutku možete doći do buketa.

Građani ovog bh. grada sada mogu brzo, jednostavno i bez čekanja izabrati buket koji im se sviđa. Ovaj cvjetomat idealan je za sve one koji žele iznenaditi dragu i voljenu osobu bez velikog truda i potrage, a posebno za one koji zaborave neki važan datum pa u posljednjem trenutku trebaju poklon, prenosi Tuzlanski.ba.

Aparat funkcionira tako da ubacite novac, utipkate šifru buketa koji želite kupiti, otvorite vrata aparata te uzmete buket. Nakon toga zatvorite vrata i uzmete svoj ostatak novca.