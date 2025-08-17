Kraj šetnji po šalterima: U Tuzli podnesena inicijativa za uvođenje sistema eBeba

Umjesto da u prvim danima života djeteta obilaze šaltere i skupljaju papire, roditelji u Tuzlanskom kantonu mogli bi u budućnosti sve ključne dokumente dobiti automatski i to direktno na adresu.

Zastupnica Naše stranke u Skupštini TK, Amra Nadarević-Vodenčarević, podnijela je inicijativu za uvođenje digitalnog sistema eBeba u UKC-u Tuzla, koji bi značajno smanjio administrativni stres i ubrzao procedure za novopečene roditelje.

Digitalni model

Ovaj digitalni model omogućio bi roditeljima da odmah nakon rođenja djeteta automatski dobiju ključne dokumente, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, prijavu prebivališta i zdravstveno osiguranje, bez potrebe za obilaskom više šaltera.

- Umjesto administrativnog stresa u najosjetljivijem trenutku, roditelji bi sve dokumente mogli dobiti direktno na kućnu adresu ili putem e-maila - istakla je Nadarević-Vodenčarević.

Danas roditelji nakon rođenja djeteta moraju prolaziti kroz više institucija, od matičnog ureda, općine ili gradske uprave, MUP-a TK pa do Zavoda zdravstvenog osiguranja, kako bi prikupili osnovnu dokumentaciju.

Ovaj proces traje danima, a nerijetko i duže, što stvara dodatni stres porodicama u periodu kada bi fokus trebao biti isključivo na bebi i oporavku majke.

Administrativno olakšanje

Inicijativa je upućena Skupštini i Vladi TK, Ministarstvu zdravstva TK, UKC-a Tuzla, Zavodu zdravstvenog osiguranja TK te Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA).

Nadarević-Vodenčarević naglašava da prijedlog ne znači samo administrativno olakšanje, nego i jasan iskorak ka digitalizaciji javnih usluga i većem poštovanju porodice i roditeljstva u BiH.

Dodala je i da je ideja za inicijativu potekla od gradskih vijećnika Naše stranke Omera Berbića i Dragane Berberović - Gagro, koji su već ranije ukazivali na potrebu modernizacije sistema i smanjenja administrativnih barijera za građane.