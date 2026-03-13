Preminuo Edin Delić Piksi: Bihać ostao bez prepoznatljivog radijskog glasa

U Bihaću je u 59. godini preminuo dugogodišnji radijski voditelj i uposlenik Radio-televizije Bihać Edin Delić Piksi, čiji su glas, energija i radijski entuzijazam godinama bili prepoznatljivi među slušaocima.

Biografija

Delić je rođen 30. decembra 1967. godine u Bihaću, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Profesionalni put vezao je za Radio Bihać, u kojem je počeo raditi sredinom osamdesetih godina, dok je stalni radni odnos zasnovao 1987. godine. U toj medijskoj kući proveo je gotovo cijelu svoju karijeru.

Slušaoci su ga pamtili po autorskim emisijama koje su godinama bile dio svakodnevnog radijskog programa. Posebno su se izdvajale emisije "Fleke i zvjezdice" i "Dj Box", koje su s vremenom postale prepoznatljiv dio programskog identiteta Radio Bihaća i ostale upamćene među publikom.

Osim rada na radiju, Delić je bio uključen i u brojne lokalne događaje i manifestacije. Posebno je bio vezan za aktivnosti koje se organizuju uz rijeku Unu, među kojima su "Unski smaragdi" i Una-regata, događaji u kojima je godinama učestvovao i profesionalno i lično.

Kolektiv Radio-televizije Bihać

Iz kolektiva Radio-televizije Bihać poručili su da je njegovim odlaskom izgubljen dugogodišnji kolega i prijatelj koji je ostavio snažan trag u radu ove medijske kuće.

Sahrana i ukop bit će obavljeni u subotu, 14. marta 2026. godine u 13 sati na Gradskom mezarju Humci u Bihaću, dok je komemorativna sjednica planirana u 11 sati u sali Kulturnog centra Bihać.