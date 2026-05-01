Prvomajski uranak u Bihaću u znaku sjećanja na borbu za radnička prava

Uz simboličnu šetnju i poruke solidarnosti, Gradska organizacija Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u Bihaću je obilježila Međunarodni praznik rada tradicionalnim „Prvomajskim urankom“, podsjećajući na značaj borbe za radnička prava i dostojanstvo rada.

Brojni građani okupili su se jutros, te prošetali do gradskog mosta gdje su bacanjem karanfila u rijeku Unu odali počast svim radnicima i borcima za radnička prava kroz historiju.

Predsjednik Gradske organizacije SDP Bihać Adnan Habibija uputio je čestitku građanima povodom 1. maja, naglasivši da ovaj praznik ima dublje značenje od samog neradnog dana.

– Prvi maj nije samo simbol odmora, već snažan podsjetnik na historijsku borbu radnika za dostojanstvo, pravedne uslove rada i osnovna ljudska prava. To je dan kada se prisjećamo da su prava koja danas imamo izborena solidarnošću, hrabrošću i zajedničkom borbom – poručio je Habibija.

Dodao je kako savremeno društvo nosi odgovornost da nastavi graditi ambijent u kojem će radnici biti adekvatno vrednovani i zaštićeni, uz poseban naglasak na stvaranje uslova koji će mladima omogućiti ostanak u Bosni i Hercegovini.

– Naša je obaveza da gradimo društvo u kojem će svaki radnik biti cijenjen, pošteno plaćen i siguran, te u kojem mladi neće tražiti priliku izvan granica zemlje, nego će svoju budućnost graditi ovdje – istakao je Habibija, čestitajući građanima Međunarodni praznik rada.