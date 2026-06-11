Potvrđena optužnica protiv bivšeg direktora vrtića u Bihaću: Oštetio ustanovu za 18.000 KM

Općinski sud u Bihaću potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona protiv Amira Kozlica, bivšeg direktora JU „Dječiji vrtić“ Bihać zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Optuženom se stavlja na teret da je kao direktor JU „Dječiji vrtić“ Bihać zloupotrebom svojih ovlaštenja koja su propisana pravilima ustanove i ugovorom o radu direktora, bez postojanja službenog osnova i suprotno interesima ustanove kojom rukovodi, finansijskim sredstvima vrtića odnosno sredstvima reprezentacije direktora, tokom 2023. godine i 2024. godine plaćao usluge cateringa, konzumaciju veće količine hrane i pića i troškove smještaja.

Navedene plaćene usluge nisu bile u funkciji obavljanja djelatnosti niti su nastale povodom službenih kontakata ili poslovnih odnosa. Iste usluge nisu predstavljale troškove reprezentacije niti su iste pružene JU „Dječiji vrtić“ Bihać već je iste Kozlica iskoristio u privatne svrhe.

Istom optužnicom bivšem direktoru se stavlja na teret da je iskoristio svoja službena ovlaštenja u pogledu raspolaganja finansijskim sredstvima i na način da je u tri navrata u novembru 2023. godine bez evidentirane službene svrhe sipao gorivo u svoje privatno vozilo u ukupnom iznosu od oko 250,00 KM.

Navedeno korištenje finansijskih sredstva vrtića se odvijalo na način da je Kozlica Amir kao direktor usmeno naređivao knjiženje i isplatu računa fakturisanih po osnovu usluga za catering, konzumaciju veće količine hrane i pića, troškove smještaja i troškove goriva, iako isti nisu sadržavali podatke o svrsi i poslovnom povodu.

Opisanim postupanjem Kozlica je nanio štetu javnoj ustanovi kojom je rukovodio u iznosu od oko 18.000,00 KM.

Također, Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je stavilo prijedlog sudu da Kozlica Amiru izrekne mjeru zabrane obavljanja dužnosti direktora javnih ustanova u Federaciji Bosne i Hercregovine u trajanju od najmanje 5 godina, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona.