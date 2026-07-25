Bihać u znaku Une i muzike: Hiljade posjetilaca uživale uz Tonija Cetinskog i spektakularan doček učesnika regate

Bihać je i ove godine bio središte dobre zabave i pozitivne energije u okviru tradicionalne Una regate. Hiljade građana i gostiju okupile su se na Gradskoj otoci, gdje je održan koncert regionalne muzičke zvijezde Tonija Cetinskog, koji je svojim hitovima priredio noć za pamćenje.

Prije večernjeg muzičkog spektakla, učesnici Una regate uplovili su u Bihać uz baklje i dimne efekte, a dočekale su ih hiljade oduševljenih posjetilaca. Prizori s obala rijeke Une još jednom su poslali najljepšu razglednicu iz Krajine.

Bogat program obilježili su i atraktivni blobing skokovi, koji su privukli veliki broj gledalaca željnih adrenalinskih sadržaja. Nakon toga održani su i tradicionalni skokovi sa Gradskog mosta, na kojima se osam takmičara nadmetalo u disciplini „Unska lasta“ i slobodnom izboru. Pobjedu je odnio Edijan Delić, koji je nakon trijumfa izjavio da je ostvario svoj dječački san.

Posebno oduševljenje nije krio ni Toni Cetinski, koji je pohvalio prirodne ljepote Nacionalnog parka Una i atmosferu na regati, ističući da je riječ o jedinstvenom događaju koji okuplja ljubitelje prirode, sporta i muzike.

Učesnici Una regate danas veslaju posljednju etapu od Kostela do Bosanske Krupe, gdje će biti spuštena zavjesa na ovogodišnje izdanje manifestacije. Kako izvještava RTV USK, mnogi od njih poručuju da će Una regatu pamtiti po odličnom druženju, bogatom programu i gostoprimstvu domaćina te najavljuju povratak i naredne godine.