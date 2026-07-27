Stara džamija u Ripču: Povratak jednog od simbola graditeljske i duhovne baštine Krajine

Nakon više od osam decenija tišine, ezan se ponovo čuje sa Velike otoke u bihaćkom džematu Ripač. Obnovom Stare džamije, koja je u Drugom svjetskom ratu potpuno uništena, vraćen je jedan od najprepoznatljivijih simbola islamske i kulturno-historijske baštine Bosanske krajine.

Projekt, koji je od prve ideje do završetka trajao nekoliko godina, nije predstavljao samo obnovu sakralnog objekta, već i nastojanje da se sačuva autentično svjedočanstvo višestoljetnog prisustva muslimana na ovom prostoru.

Pisani izvori

Stara džamija nalazi se na Velikoj otoci, riječnom ostrvu na Uni, u neposrednoj blizini srednjovjekovnog grada Ripča. Ripač se u pisanim izvorima prvi put spominje početkom 15. stoljeća kao utvrđeni grad na Uni, a nakon osmanskog osvajanja razvija se kao značajno naselje u kojem je podignuta i džamija koja će u narednim stoljećima biti središte vjerskog i društvenog života tamošnjih muslimana.

Tačna godina njene izgradnje i ime vakifa nisu sačuvani u dostupnim historijskim izvorima, ali se smatra da potječe iz ranog osmanskog perioda i da je bila jedna od najstarijih džamija na području današnjeg Bihaća.

Njenu višestoljetnu historiju prekinuo je Drugi svjetski rat. Godine 1942. džamija je zapaljena i potpuno srušena, a na njenom mjestu ostali su samo temelji i kameni ostaci koji su više od osam decenija svjedočili o njenom nekadašnjem postojanju. Iako je među džematlijama postojala želja da bude obnovljena, tek su se posljednjih godina stekli uslovi da se ta ideja pretvori u konkretan projekt.