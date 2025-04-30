Sedić podržao inicijativu BZK Preporod: Planirana izgradnja multimedijalnog centra

Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić primio je u Gradskoj upravi predstavnike Bošnjačke zajednice kulture Bosne i Hercegovine, kao i bihaćkog ogranka te organizacije. Delegaciju je predvodio prof. dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Zajednice, koji je tokom sastanka iznio nekoliko inicijativa za buduće djelovanje te institucije u Bihaću.

Jedan od ključnih prijedloga odnosi se na dodjelu statusa organizacije od posebnog značaja, čime bi Bošnjačka zajednica kulture dobila institucionalnu podršku Grada Bihaća za realizaciju svojih kulturnih aktivnosti.

Također je zatražena pomoć u pronalasku adekvatnog prostora za rad bihaćkog ogranka.

- Naš cilj je kupovina zemljišta u dijelu grada koji se urbanistički širi, te izgradnja centra koji neće biti rezerviran isključivo za potrebe Zajednice, već otvoren za širu zajednicu. Slične projekte već smo realizirali u Nevesinju i Stocu, dok smo u Travniku prošle godine položili kamen temeljac za sličan objekat - izjavio je Kodrić.

Gradonačelnik Sedić izrazio je punu podršku predloženim inicijativama, naglašavajući važnu ulogu koju Bošnjačka zajednica kulture ima u očuvanju kulturno-historijskog naslijeđa naroda u Bosni i Hercegovini.

- Grad Bihać i sve njegove službe spremni su da budu partneri u realizaciji predloženih projekata. Posebno me raduje što će naš grad u septembru biti domaćin Susreta Bošnjačke zajednice kulture, manifestacije koja okuplja brojne ugledne stvaraoce i intelektualce - rekao je Sedić.